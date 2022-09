Miriana Trevisan sbotta contro Pago, mai vista in queste condizioni: il VIDEO ha fatto il giro del web

Miriana Trevisan, il video che la ritrae mentre sbotta contro l’ex marito Pago: mai vista in queste condizioni, è davvero imbestialita!

Il suo percorso al “Grande Fratello Vip” aveva colpito il pubblico non solo per le inattese qualità umane dimostrate davanti a milioni di telespettatori. Miriana Trevisan, che nel reality ha cercato di farsi conoscere a 360 gradi, è stata protagonista di un avvenimento ben più memorabile.

Si tratta del riavvicinamento – immortalato dalle telecamere del “GF Vip” – avvenuto tra la concorrente e l’ex marito Pago. I due, che dopo la rottura ufficializzata nel 2013 apparivano molto distanti, hanno dato prova di un’insindacabile complicità.

Per alcuni mesi, i fan hanno addirittura sognato un ritorno di fiamma per il cantante e la showgirl. Un desiderio che, anche alla luce del video recentemente emerso su TikTok, sembra però irrealizzabile.

Miriana e Pago, la showgirl sbotta contro l’ex marito: mai vista in queste condizioni

In men che non si dica erano tornati a far sognare i loro affezionatissimi proprio come ai tempi del loro matrimonio.

L’artista, che durante il percorso dell’ex moglie nel reality non si era risparmiato in quanto a manifestazioni d’affetto, aveva più volte chiarito di amare Miriana proprio come una sorella.

Una spiegazione a cui i fan più accaniti della coppia non hanno mai creduto, convinti del fatto che, anche a distanza di dieci anni dalla rottura, tra Miriana e Pago potesse tornare ad ardere la fiamma della passione.

Un video recentemente apparso tramite TikTok, tuttavia, ha smentito le ipotesi dei followers. Come testimonia la clip, la Trevisan e l’ex marito sarebbero ben lontani da qualunque tipo di svolta amorosa.

I due ex coniugi si stuzzicano pubblicamente: il VIDEO ha fatto il giro del web

Il video che tanto ha fatto discutere gli utenti di TikTok ritrae Miriana e Pago in compagnia del loro unico figlio Nicola. La showgirl, immortalata nell’atto di cucinare, viene derisa dall’ex marito e dal figlio a causa di uno spiacevole particolare estetico: le occhiaie.

“Ho le occhiaie? Ma come ti permetti!”

sbotta con rabbia l’ex gieffina, nel tentativo di sbeffeggiare il figlio. Ad immortalare il divertentissimo siparietto è proprio Pago, che sembra ridersela sotto i baffi. I tre protagonisti della clip (divenuta in breve tempo virale) hanno dimostrato di essere ancora una splendida e unita famiglia.

