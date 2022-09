Charlene e Alberto di Monaco, arriva l’annuncio inaspettato, sudditi impazziti. Palazzo Grimaldi in festa

Ad anticipare la novella il settimanale tedesco Das Golden Blatt che svela particolari privati della coppia reale monegasca.

Nell’ultimo anno e mezzo le pagine dei giornali di gossip non hanno fatto altro che parlare della loro possibile rottura semi ufficializzata dall’assenza di foto che li ritraevano felici insieme con i loro figli, i gemelli Jacques e Gabriella.

Un periodo orribile per Charlene e Alberto di Monaco e per tutta la famiglia Grimaldi al centro della cronaca mondana. Prima per la malattia dell’ex campionessa di nuoto riscontrata in Sudafrica, poi il ricovero in Svizzera, le voci di un divorzio imminente, il Principe beccato in Sardegna quest’estate in barca senza la moglie.

Eppure sembrano oggi voci completamente infondate…

Crisi sviata a Palazzo, il divorzio è ormai un lontano ricordo

Pare essere solo un vecchio ricordo tutto questo, oppure si trattava solo di una manipolazione mediatica che ha ingigantito una situazione all’apparenza innocua?

Quel che è certo è che le cose tra Alberto e Charlene ora sembrano essere tornate ai bei tempi passati quando i due amanti si mostravano mano nella mano agli eventi pubblici ma anche nei momenti privati paparazzati a loro insaputa.

Le cose vanno così bene che hanno anche deciso di prendere una decisione inaspettata per molti, la notizia è di pochi giorni fa.

Alberto e Charlene, cosa bolle in pentola?

La notizia è stata data in anteprima dal settimanale tedesco Das Golden Blatt (la testata che ha raccontato anche per prima della relazione tra Michelle e Angiolini).

Pare infatti che Charlene e Alberto stiano programmando una seconda luna di miele anche se non si sa quando e dove.

Tutto questo potrebbe essere dovuto al fatto che i due sono stati separati per molto tempo in questi mesi e vogliono trovare quella serenità persa di un tempo.

C’è da presupporre quindi che di mezzo ci possa essere anche un nuovo matrimonio o il rinnovo delle promesse coniugali.

Ricordiamo infatti che i due si sono sposati il 1º luglio 2011 in forma civile e il 2 luglio 2011 in forma religiosa nel cortile del Palazzo dei Principi a Monaco. Nel frattempo però i sudditi sono in fibrillazione, chissà di che cosa si tratta…

