Francesco Totti fa il grande passo, è tempo di cambiare tutto: adesso la stoccata più tremenda per Ilary

Francesco Totti mette le cose in chiaro: quello che ha fatto mostra chiaramente che tutto è cambiato. Ilary cancellata

Le vicende sentimentali e non solo, dell’ormai ex coppia Francesco Totti e Ilary Blasi diventano sempre più succulente per il gossip ma intricate e difficili da sbrogliare. Secondo la Repubblica, infatti, i due vivrebbero separati in casa da circa un anno, da quando cioè il Pupone si sarebbe invaghito di Noemi Bocchi.

I due, dopo l’estate, sarebbero anche tornati a vivere insieme nella casa dell’Eur proprio come avrebbero fatto nei mesi precedenti all’estate e allo scoppio del gossip intorno a loro dopo la decisione di comunicare ufficialmente alla stampa e al pubblico la fine del loro matrimonio.

Totti ed Ilary tornano a vivere insieme ma da separati

Cosa succede ora dunque tra Totti ed Ilary? Se in un primo momento si parlava di rapporti tesi, soprattutto per il fatto che la Blasi fosse molto irritata dai comportamenti del suo ex marito, ora secondo il settimanale Chi le cose sarebbero più easy, dimostrato dal fatto che i due si sono “ricongiunti” sotto lo stesso tetto, in attesa della separazione, per amore dei figli.

Rapporti civili ma distaccati secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini in attesa dell’accordo. Chi spiega che “per Ilary non è mai stata una questione economica” in quanto sa bene che con il suo lavoro guadagna abbastanza per vivere dignitosamente insieme ai suoi figli.

C’è forse proprio questa distensione dietro la scelta di Francesco Totti che ha fatto finalmente il grande passo? Per Ilary è però la stoccata più tremenda.

Francesco Totti l’ha fatto davvero: è il momento della svolta

Francesco Totti allenta la tensione ed esce quasi allo scoperto con la sua Noemi Bocchi. Dopo un’estate trascorsa a debita distanza, uno a Sabaudia e l’altra a San Felice al Circeo, i due si sono visti e hanno cenato insieme.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

È questo il segno che le cose con Ilary sono più tranquille. I paparazzi di Chi, infatti, li hanno beccati insieme all‘Hostaria del Vicoletto, a Terracina. I due non sono certo entrati ed usciti insieme proprio per non dare modo ai fotografi di beccarli ma la situazione è troppo calda per essere solo una coincidenza.

Chi da sempre ha seguito Totti ed Ilary sa bene che quel locale era il loro posto del cuore quando tornavano dal mare in città. Oggi l’ex calciatore ha sostituito la moglie e ci va con la sua nuova presunta compagna. Un vero colpo basso peer Ilary che mette le cose in chiaro, forse, una volta per tutte.

TOTTI E BLASI ANCORA SOTTO LO STESSO TETTO. IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO