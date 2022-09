Elisa Isoardi esce allo scoperto e lo dice a tutti. Per la conduttrice l’appuntamento che scalda il cuore

Elisa Isoardi ritorna grande protagonista dello spettacolo. La conduttrice ed ex compagna di Matteo Salvini, dopo un periodo trascorso in sordina dal punto di vista dell’esposizione mediatica, risorge ed è più spumeggiante che mai.

Non sono stati mesi facili per la bella Elisa che è rimasta orfana di un suo programma per troppo tempo. Sperava, forse, di iniziare qualcosa di nuovo dopo la sua partecipazione a “L’Isola dei Famosi” ma così non è stato. Ma l’attesa, come si suol dire, ripaga sempre. Adesso è tempo di nuovo orizzonti.

Il ritorno in tv della conduttrice: ecco quando

Tempo di tornate in tv, dunque, per Elisa Isoardi che domenica 11 settembre alle 15 su Rai2 debutta con il suo nuovo programma: “Vorrei dirti che”. Un format nuovo di zecca che la vede non solo in versione di presentatrice ma anche di autrice.

Dopo il lungo stop forzato, che lei non ha mai nascosto di aver maldigerito, finalmente la rivincita. “È tutto nelle mie corde, sono felice ed emozionata, in questo programma c’è il totale della mia storia” ha rivelato all’Ansa.

Il programma porterà la Isoardi in giro per l’Italia alla scoperta dei territori ma anche dei piatti della tradizione affondando le radici nei sentimenti anche con semplici parole come scusa e grazie che oggi si sono un po’ perse.

Elisa Isoardi e la grande emozione: “Gioia infinita”

Prima di questo grande appuntamento però per Elisa Isoardi è arrivata l’ora di un momento magico, il più bello ed ambito di tutti, il Festival di Venezia. Anche lei è stata, infatti, tra gli ospiti che hanno partecipato alla mostra del Cinema.

Per la conduttrice uno sfavillante Red Carpet ed una grande emozione che come lei stessa ha ammesso non viveva da qualche anno:

Torno a Venezia dopo 4 anni… gioia infinita!

ha scritto a corredo di uno scatto con alle spalle la laguna, senza far mancare poi le foto che la immortalano mentre sfila davanti ai fotografi con un magnifico abito nero realizzato per lei da Elisabetta Franchi.

