Harry e Meghan, nuovo affronto alla Regina Elisabetta. “Ora è davvero troppo”, momenti di panico a Buckingham Palace

Buckingham Palace è sull’orlo di un precipizio, la Famiglia Reale non può credere a quanto accaduto, ora è davvero troppo per chiunque.

Diana lo aveva previsto, il suo secondogenito con la testa fra le nuvole, ne avrebbe combinate di tutti i colori e così è stato. L’ultima e discussa novità fu resa nota nel 2020 quando di comune accordo alla moglie Meghan Markle, il Principe Harry rinunciò, per se e per la consorte, al ruolo di membri senior della Famiglia Reale, evitando, così facendo, qualsiasi impegno ed obbligo istituzionale.

Una scelta presa a cuor leggero per la coppia, che a quanto pare sta vivendo un momento di crisi coniugale. Dopo lo sfarzoso matrimonio avvenuto il 19 maggio 2018 nella Cappella di San Giorgio al Castello di Windsor nel Regno Unito, Harry e Meghan hanno scelto di trasferirsi in America (terra natia dell’ex attrice), dimenticando, almeno in parte, tutto e tutti.

Il duca e la duchessa del Sussex, rinunciando al titolo di Altezze Reali hanno affrontato la Royal Family con la quale non corre affatto buon sangue. Ci sono stati, negli anni, alcuni tentativi di riappacificazione, soprattutto con Elisabetta II. Il colpo di scena c’è stato quando i duchi hanno scelto di chiamare la loro secondogenita Lillibet, ma a nulla è valso l’escamotage di omaggiare la sovrana.

Tra pochissimo Harry e Meghan arriveranno nel Regno Unito per la celebrazione del Giubileo di Platino della Regina. Da rumors emersi in queste ore, i duchi non vedono l’ora di ritornare a casa ancor prima di giungere a destinazione.

La stampa inglese ha diffuso alcune indiscrezioni sul rapporto tra il Principe Carlo ed il Duca Harry, tra di loro non corre buon sangue ed il clima è tutt’altro che sereno. Anche il rapporto tra padre e figlio è stato compromesso dalle ultimissime vicende familiari.

Harry e Meghan dicono NO al Principe Carlo, il motivo clamoroso

Il malcontento è generale, i duchi sono insofferenti verso la Famiglia Reale e la stessa è insofferente nei loro confronti. A quanto pare di recente, ci sarebbe stato un affronto (per vie traverse) alla Regina Elisabetta e la cosa non è andata a genio nemmeno a William, fratello di Harry.

La Regina Elisabetta II è stata toccata nel profondo, l’oltraggio al Principe Carlo è davvero troppo per la sovrana. I duchi hanno rifiutato l’invito del successore al trono a trascorrere le vacanze estive nella tenuta di Balmoral. Secondo le indiscrezioni trapelate, per Carlo sarebbe stata una buona idea per cercare di risanare i rapporti ormai rovinati.

In molti si stanno chiedendo quale sia stata la reazione della Regina a questo ennesimo e chiassoso NO. Attualmente non è trapelato nulla ma siamo sicuri del fatto che c’è stato qualche momento di panico a Buckingham Palace, d’altronde stiamo parlando della Regina Elisabetta non di una persona qualunque.

