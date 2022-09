Alle ore 21 calcio d’inizio allo stadio Meazza per l’avventura in Champions di questa stagione dell’Inter. Ospiti i tedeschi del Bayern. Le pagelle e il tabellino.

Esordio contro il Bayern Monaco per l’Inter di Simone Inzaghi in questa nuova stagione di Champions League. Il tecnico neroazzurro si è detto pronto a voltare pagina dopo la pesante sconfitta contro il Milan e in conferenza stampa ha dichiarato:

«Conosciamo il Bayern e la sua forza. Il girone è molto competitivo, deve essere un’opportunità dopo la delusione del derby».

Il tecnico, in attacco, si affida a Dzeko e Lautaro Martinez per riscattare un avvio di stagione decisamente sottotono e al di sotto delle aspettative, almeno per quanto riguarda il campionato.

La cronaca dei 90′

Al 25′ il Bayern Monaco passa in vantaggio grazie alla rete di Sanè: su verticalizzazione di Kimmich, il numero 10 controlla il pallone, salta Onana in uscita e deposita il pallone in rete.

Al 66′ arriva il raddoppio bavarese con un’autorete firmata Danilo D’Ambrosio: splendido scambio tra Sanè e Coman, cross dentro che trova il difensore nerazzurro, il qualw devia in porta.

Clamorosa occasione all’84’ per il neoentrato Correa che sfrutta un rimpallo ma calcia incredibilmente al lato.

Inter – Bayern Monaco: le pagelle e il tabellino

Girone di ferro quello che vede protagoniste Inter, Bayern Monaco e non solo. Infatti, nel gruppo C troviamo anche il Barcellona che ha battuto il Viktoria Plzen e si è portato in vetta alla classifica provvisoria.

INTER – BAYERN MONACO 0 – 2

RETI: 25′ Sanè, 66′ aut. D’Ambrosio

INTER (3-5-2): Onana 6.5; D’Ambrosio 5.5, Skriniar 6 (71′ De Vrij 6), A. Bastoni 6 (71′ Dimarco 6); Dumfries 5 (71′ Darmian 5.5), Mkhitaryan 5, Brozovic 5.5, Calhanoglu 5.5 (81′ Gagliardini sv, Gosens 5.5; Lautaro Martinez 5, Dzeko 5.5 (71′ Correa 5.5). A disposizione: Handanovic, Cordaz, Bellanova, Asllani, Acerbi, Barella. Allenatore: Simone Inzaghi

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 6; Pavard 6.5, de Ligt 6 (75′ Upamecano sv), Lucas Hernandez 6.5 (84′ Stanisic sv), A. Davies 6.5; Kimmich 6.5, Sabitzer 6.5 (61′ Goretzka 6); Coman 7 (75′ Gnabry sv), Muller 6.5, Sané 8 (84′ Musiala); Mané 6.5.A disposizione: Ulreich, Schenk, Choupo-Moting, Gravenberch, Tel, Mazraoui. Allenatore: Julian Nagelsmann

AMMONITI: De Ligt