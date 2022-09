Jessica Melena, arriva il messaggio inatteso di Lady Immobile: stupore tra i followers

Jessica Melena ha pubblicato un post alquanto particolare sul suo profilo di Instagram: messaggio inatteso, followers sorpresi.

Tra le wags più belle e sexy del nostro campionato di serie A è impossibile non citare anche Jessica Melena. La 32enne è nota al grande pubblico per essere la moglie di Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale. Lei e il bomber biancoceleste formano una coppia apprezzatissima dagli italiani.

Il loro amore è indistruttibile: nel corso degli anni hanno dato più volte prova del loro forte legame anche in pubblico. Il caso dello scherzo de ‘Le Iene’ è alquanto emblematico: in poche immagini si percepiva tutto l’amore tra i due.

Jessica è super attiva sui social network: tralasciando gli scatti in cui mette in mostra il suo corpo sublime e la sua bellezza illimitata, non mancano contenuti in cui parla della sua famiglia o semplicemente si presenta con Ciro. Questa sera, ad esempio, la Melena ha sorpreso tutti pubblicando un post (con un messaggio) inatteso.

Jessica Melena, messaggio inatteso sui social: followers senza parole

Jessica, stavolta, ha stupito tutti i suoi numerosi followers pubblicando un post alquanto particolare. Il contenuto in questione contiene anche uno scatto da brividi.

Jessica ha il pancione scoperto e lo mostra a tutti: la classe 1990, lo ricordiamo, è in dolce attesa. Alle sue spalle c’è super Ciro Immobile: il bomber della Lazio accarezza con delicatezza la “pancia” della moglie.

La loro bellezza è incredibile mentre si percepisce tutto il loro amore. Per la coppia sta per arrivare il quarto figlio: sarà un maschietto. La Melena annunciò il lieve evento con un video emozionante pubblicato sempre su Instagram. Spunta anche il messaggio inatteso: in didascalia c’è una frase che lascia i followers senza parole.

Jessica Melena, arriva il messaggio inatteso: brividi per i followers

La foto ha già fatto il giro del web a grande velocità: difficile non osservare i dettagli di uno scatto così speciale.

La dolce immagine di Ciro e Jessica ha spiazzato i fans: è veramente una fotografia fantastica. Spunta il meraviglioso messaggio in didascalia.

“Sei la mia fine ed il mio inizio”

Tra i numerosissimi commenti, spicca soprattutto quello di Immobile: il calciatore ha ribadito i suoi sentimenti. “Sei il mio tutto”, si legge sotto al post.

