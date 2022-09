Alena Seredova e la fine del matrimonio con Buffon. Il dettaglio sul tradimento che fa accapponare la pelle

La storia d’amore tra Alena Seredova e Gigi Buffon ha fatto sognare tutti. Una coppia magica, affiatata e che sembrava poter superare qualsiasi ostacolo. Ma così non è stato. Quasi 10 anni insieme, poi la fine. I due si sono conosciuti nel 2005, hanno messo al mondo due figli, si sono sposati nel 2011 ma nel 2014 è arrivato l’addio.

La separazione fu clamorosa, soprattutto per il fatto che il campione del calcio aveva già un’altra donna, molto famosa, Ilaria D’Amico. A distanza di tempo la Seredova ha svelato come ha saputo del tradimento del marito. Un dettaglio da brividi.

Seredova e Buffon oggi: ecco come vivono

Oggi Alena Seredova e Gigi Buffon vivono due vite separate. Lei si è rifatta una vita accanto ad Alessandro Nasi insieme al quale ha costruito la sua seconda famiglia, con la nascita della piccola Vivienne ed un prossimo matrimonio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alena Šeredová (@alenaseredova)

Lui, invece, è accanto ad Ilaria D’Amico dal 2014. Dalla loro unione è nato Leopoldo Mattia e per il matrimonio, loro, invece, al momento non ci pensano proprio e si dividono tra Milano e Parma, dove il campione adesso gioca. Tra gli ex rapporti civili per via dei loro figli ma di certo non si può parlare di famiglie allargate come in alcuni casi.

È stata proprio l’ex modella a sottolinearlo in più occasioni. Dalla loro separazione ne è passata di acqua sotto i ponti ma come spesso accade ci sono dettagli che non si dimenticano e che non passano inosservati.

Alena Seredova ed il dettaglio sul tradimento

Alena Seredova non ha mai nascosto che il momento della separazione da suo marito è stato duro. Un colpo basso che lei non si aspettava e così ha fatto di tutto per non cadere ed essere risucchiata dai brutti pensieri e dalle malinconie.

C’è però un dettaglio che proprio Alena ha raccontato di quel periodo. Il modo in cui ha scoperto di essere stata tradita. Un retroscena da film:

“L’ho scoperto in radio mentre andavo dal parrucchiere che ero cornuta”

ha rivelato tempo fa l’ex modella che ha spiegato che ha appreso della frequentazione del marito e della D’Amico ascoltando un programma in radio. “Meno male che non ho fatto un incidente” ha aggiunto.

TOTTI E BLASI ANCORA SOTTO LO STESSO TETTO. IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO