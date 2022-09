Mina dopo molti anni riappare sui social: i fan stentano a riconoscerla: “Che ti è successo?” FOTO

Mina riappare ai fan dopo 40 anni, una sorpresa davvero gradita ma troppo fugace. Lo stupore generale evoca dolci e piacevoli ricordi.

E’ impossibile dimenticare un’artista di questo calibro, la brava e talentuosa Mina, soprannominata La tigra di Cremona, è stata troppo Grande per essere arrivata alla fine della sua carriera troppo presto.

La passione per la musica le venne trasmessa dalla nonna, cantante lirica che la convinse a prendere lezioni di pianoforte quando era ancora una ragazzina. Nel tempo questo amore viscerale per il canto unita alla sua voce decisamente particolare, fecero di Mina uno dei colossi della musica italiana nel mondo.

Era il 1958, Mina si trovava in vacanza con la famiglia a Forte dei Marmi, era in un locale e venne invitata a cantare, si esibì senza alcuna vergogna facendo udire al pubblico per la prima volta la sua voce soave. In quel momento Mina capì che poteva dare di più, che voleva di più.

La carriera di Mina inizia con un gruppo musicale di discreto successo, gli “Happy Boys”, reduci anche da alcune esibizioni al Festival di Sanremo. Concerto dopo concerto, tournè dopo tournè, Mina ha intrapreso un cammino fatto di alti e bassi nel mondo dello spettacolo. Il suo successo è stato stratosferico, le sue canzoni, ancora oggi, sono pietre miliari della musica. Ripercorrere tutta la carriera dell’artista è impossibile, troppi sono stati i momenti salienti che hanno reso Mina la straordinaria cantante che è diventata così come sono state diverse le collaborazioni avute nel corso degli anni.

Mina riappare dopo 40 anni, ecco com’è diventata

I fan stentano a riconoscerla, l’artista è stata immortalata in uno scatto che ha lasciato tutti senza parole, in molti commentano e qualcuno scrive: “Ma cosa ti è successo?”, quasi a voler rimarcare il fatto che Mina manca da troppo tempo sul palcoscenico.

L’ultimo concerto di Mina si è tenuto nel 1978 a Bussoladomani, in Versilia, quella fu l’ultima volta che i fan ed i colleghi ebbero il piacere di vederla. Perché si sia ritirata dalle scene così presto resta un mistero, una foto postata su Twitter la ritrae mentre guarda la televisione seduta sul divano, di fianco c’è suo genero. Lo scatto risale al 2020 quando l’Italia viveva l’incubo del Covid-19 e tutti erano in pieno lockdown, la foto venne postata da Benedetta Mazzini, sua figlia, da allora non si hanno più notizie della cantante.

