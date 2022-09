“Mi fai impazzire” Shaila Gatta e gli shorts inguinali per fare spesa: la FOTO vietata ai minorenni

Shaila Gatta sfodera un outfit da record di likes mentre si reca a fare spesa: la reazione del pubblico dei social non si è fatta attendere a lungo

Tornata single solamente qualche mese fa, nel corso di quest’estate la meravigliosa Shaila Gatta non si è risparmiata in quanto a pose piccanti. L’ex velina di “Striscia la Notizia”, che non nutre alcun rancore nei confronti dell’ex compagno Leonardo Blanchard, non ha tuttavia lasciato che la delusione avesse la meglio su di lei.

Bellissima, scatenata e piena di energie come al solito, la ballerina ha continuato ad incantare il suo pubblico per tutta la durata della bella stagione. Le sue acrobazie mozzafiato, così come gli scatti in costume, hanno racimolato pieni consensi da parte dei suoi 876mila fan.

Shaila Gatta, l’outfit per la spesa è a dir poco bollente: FOTO da record di likes!

Dopo aver preso parte a ben quattro edizioni di “Striscia la Notizia”, il successo di Shaila Gatta non ha fatto altro che consolidarsi giorno dopo giorno.

L’ex velina, a questo proposito, ha iniziato a collaborare con diversi marchi noti ai più. Solo di recente, l’ex fidanzata di Leonardo Blanchard è divenuta testimonial della famosa catena “Acqua & Sapone”.

L’ultimo post che la Gatta ha condiviso su Instagram, a questo proposito, aveva l’obiettivo di invogliare gli utenti a precipitarsi presso il punto vendita più vicino in vista delle offerte imperdibili. A catturare le attenzioni dei fan, tuttavia, non poteva che essere la bellezza devastante della meravigliosa Shaila.

Gli shorts inguinali dell’ex velina ipnotizzano il pubblico: “mi fai impazzire”

“Avevo bisogno di rifornirmi e ho trovato tantissime offerte” spiega Shaila Gatta nella descrizione della sua recente pubblicazione, che la immortala di ritorno dalla spesa in un negozio “Acqua & Sapone”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝖲 𝖧 𝖠 𝖨 𝖫 𝖠 𝖦 𝖠 𝖳 𝖳 𝖠 (@shaylinka)

Ad aver sconvolto i suoi moltissimi fan, tuttavia, è stato proprio l’outfit che l’ex velina ha deciso di indossare per questa semplicissima attività quotidiana.

Gli shorts inguinali della ballerina, abbinati ad un top striminzito, lasciano trasparire di tutto e di più.

Immancabili gli apprezzamenti sfrenati degli utenti, che di fronte alle gambe di marmo della Gatta non sono riusciti a contenersi: “mi fai impazzire“, “anche io esco così per fare spesa“, “bellissima“.

