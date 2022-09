Sophie Codegoni, dopo aver trovato l’amore nella casa del Grande Fratello Vip, è pronta a compiere il grande passo insieme al suo Alessandro Basciano

Sophie Codegoni è diventata famosa nel mondo dello spettacolo quando ha partecipato a Uomini e Donne un paio di anni fa, vestendo il ruolo di tronista. Sperava di trovare l’amore nel programma di Maria De Filippi, ma purtroppo le cose tra lei e Matteo non andarono come sperava e la loro relazione finì nel giro di pochissimi giorni.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, un amore nato davanti alle telecamere

In seguito, Sophie è stata scelta da Alfonso Signorini per partecipare alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Qui la giovane Sophie iniziò a frequentare Gianmaria Antinolfi, che dal primo giorno esternò un interesse fortissimo nei confronti dell’ex tronista.

I due fecero del loro meglio per far decollare questa relazione, ma Sophie evidentemente non era per niente presa da lui perché le cose sono completamente cambiate quando ha conosciuto Alessandro Basciano. Il ragazzo entrò nel programma proprio per riuscire a fare breccia nel cuore della ragazza.

Sophie Codegoni si sposa

Sophie mostrò fin da subito di essere molto presa da Alessandro e, nel giro di poche settimane, iniziò la loro relazione. I litigi davanti alle telecamere non sono mai mancati, ma giorno dopo giorno hanno imparato a capirsi e ad amarsi.

Finita l’esperienza con il Grande Fratello Vip, Sophie e Alessandro sono usciti dal programma e hanno iniziato la loro vita insieme. Hanno cominciato subito a convivere e, nel giro di una estate, hanno capito di essere davvero fatti l’uno per l’altro.

“Non ci posso credere, la mia coppia preferita si sposa!”

Forse proprio per questo motivo, Alessandro Basciano, ha deciso di farle la proposta in occasione del Festival del Cinema di Venezia. I loro fans non ci stanno nella pelle dopo aver assistito ad una scena così sul red carpet.