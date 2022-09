Tara Gabrieletto, che fine ha fatto dopo Uomini e Donne? L’annuncio sui social: “sono vedova…”

Ricordate Tara Gabrieletto, ex moglie di Cristian Gallella ed ex protagonista di “Uomini e Donne”? Dopo tanti anni, ecco la fine che ha fatto…

Per diversi anni hanno formato una delle coppie più seguite ed apprezzate dello studio di “Uomini e Donne”. Cristian Gallella e Tara Gabrieletto, conosciutisi proprio grazie alla trasmissione di Canale Cinque, erano addirittura arrivati a suggellare il loro amore davanti all’altare.

Un matrimonio celebrato nel 2016 a seguito di diverse prove che la coppia si è trovata ad affrontare, tra cui la più impegnativa fu sicuramente quella di “Temptation Island 2014”. I due, che sembravano uniti da un amore indissolubile, ad oggi non si rivolgono più la parola.

Ma cosa ne è stato di Tara dopo che le luci dei riflettori, per lei, si sono definitivamente spente? Non vi aspettereste mai la risposta che si cela dietro questa domanda…

Tara Gabrieletto e Cristian Gallella: un amore nato grazie a “Uomini e Donne”

Sembravano fatti per stare insieme, eppure anche l’unione tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto è rovinosamente terminata dopo quattro anni di matrimonio.

Un rapporto che “Uomini e Donne” aveva contribuito a creare e “Temptation Island” a rafforzare, ma che non è riuscito a resistere di fronte alle problematiche caratteriali che, stando a quanto dichiarato dall’ex corteggiatrice, erano il perno di questa relazione.

La Gabrieletto, dopo aver divorziato dall’ex tronista, ha completamente cambiato vita. Ha infatti deciso di aprire un negozio di toelettatura per cani e gatti, che sono da sempre la sua grande passione. Ma come trascorre le sue giornate l’affascinante Tara? La risposta vi lascerà indubbiamente di sasso.

L’ex corteggiatrice apre le porte del proprio cuore ai fan: il messaggio sconvolgente

Nessuno lo avrebbe mai potuto immaginare, eppure la rottura tra Cristian Gallella e Tara Gabrieletto parrebbe aver immensamente giovato a quest’ultima. L’ex corteggiatrice, che ha avuto il coraggio di inseguire i suoi sogni e realizzarsi professionalmente, non potrebbe essere più felice di così.

Nella descrizione del suo ultimo Instagram post, la Gabrieletto ha fatto sapere quanto segue:

“Sono fidanzata con la vita, amante dell’allegria, sposata con la felicità, vedova della cattiveria”.

Sorridente e piena di luce, Tara non era mai apparsa così in forma prima d’ora. I fan, più che lieti di trovarla in questo stato, l’hanno sommersa di complimenti.

