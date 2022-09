Se sei un ingegnere/a che cosa aspetti? Leggi l’articolo per scoprire le posizioni vacanti, il processo di selezione scade a breve.

Era il 1994 quando un giovane Jeff Bezos nel magazzino di una casa a Bellevue (Washington) ha dato vita al primo prototipo di Amazon. All’epoca impacchettava e spediva libri in tutti gli Stati Uniti, un anno dopo nasceva anche il dominio amazon.com e con questo arrivarono così piccoli ma importanti finanziamenti che trasformano l’idea di un ragazzo in un programma milionario che oggi è il più redditizio al mondo.

Tutti conoscono Amazon, la rete che permette di ricevere comodamente a casa qualsiasi cosa di cui necessitiamo. Anche in Italia i suoi magazzini sono distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale e la ricerca di personale è in constante espansione per avere una squadra di persone sempre più formate e capaci.

Amazon allarga la sua squadra in Italia, ecco come fare

Su LinkedIn si sono aperte diverse posizioni in ambito ingegneria, Amazon infatti ha messo a disposizioni diversi posti che andrà ad occupare man mano nei prossimi mesi.

Per questo serve affrettarsi se si desidera entrare a far parte di questa incredibile famiglia. Nello specifico sono 6 ruoli per cui non è però stato specificato il numero di figure cercate, vediamo nel dettaglio e capiamo come fare per mandare la propria candidatura ad Amazon.

Amazon cerca ingegneri, tutte le posizioni aperte e le skills richieste

L’azienda ricerca personale per garantire un maggior controllo della sua manutenzione preventiva di sistema, affinché ogni settore dei magazzini funzioni alla grande, dall’arrivo della merce, lo stoccaggio, e poi la partenza.

Si cercano Tecnici, Tecnici Senior, Ingegneri dell’automazione, Pianificatori RME, RME Area Manager, Responsabili RME.

Nonostante si ricerchino vari esperti di ingegneria, le skills base per tutti sono le seguenti:

Laurea in Ingegneria

Forte conoscenza operativa delle metodologie Lean/Six Sigma

Project manager affermato a livello di leadership su progetti multi-sito

Esperienza di gestione di programmi tecnici

Comprovata esperienza di lavoro in squadra.

Le offerte sono indirizzate ad entrambi i sessi a prescindere dall’orientamento sessuale. Per mandare la propria candidatura collegarsi al sito www.amazon.jobs/en-gb/.

