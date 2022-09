Ballando con le stelle, colpo di scena ad un mese dall’inizio: il cambiamento radicale di Milly Carlucci

Milly Carlucci sta per tornare su Rai 1 con il programma “Ballando con le stelle” e nell’attesa cambia look: avete visto che splendore?

Il pubblico non vede l’ora di tornare a seguirla in televisione alla guida di “Ballando con le stelle” e nell’attesa la supporta e sostiene sui social dove ha spoilerato qualche dettaglio sulla trasmissione. Stiamo parlando di Milly Carlucci, la conduttrice tanto amata dagli italiani che è pronta a fare compagnia ai telespettatori con la nuova stagione del suo programma storico.

Solare, determinata, intraprendente, una professionista del settore, la presentatrice sa come conquistare i fan e non perde occasione di farlo.

Ballando con le stelle, quando inizierà e quali sono le novità

Da quasi venti anni, Milly Carlucci porta avanti “Ballando con le stelle”, uno dei programmi più amati dal pubblico italiano. Ballo, divertimento, sana competizione, rispetto e tanto altro sono alla base della trasmissione.

La nuova stagione inizierà l’8 ottobre ed il cast è già stato scelto: Alessandro Egger

Alex Di Giorgio, Dario Cassini, Ema Stokholma, Enrico Montesano, Gabriel Garko, Giampiero Mughini, Iva Zanicchi, Lorenzo Biagiarelli, Luisella Costamagna, Marta Flavi, Paola Barale, Rosanna Banfi.

Tra le novità di quest’anno rientrano i nuovi ballerini professionisti che sono: Pasquale la Rocca, Simone Casulo, Roly Maden, Moreno Porcu e Simone Arena.

Milly Carlucci cambia look

La conduttrice Milly Carlucci, nell’attesa di scendere in pista, ha deciso di cambiare look e dare un tocco di leggerezza alla sua chioma. Così sui social ha condiviso il cambiamento, pubblicando una storia che ha fatto impazzire i fan.

Ha sciolto completamente i capelli ed ha optato per un taglio scalato, ha lasciato una frangia sbarazzina che la fa sembrare più giovane.

Insomma, il cambio look si è rivelato un vero successo ed ora è davvero pronta per tornare a fare divertire i telespettatori che non vedono l’ora di seguirla in questa fantastica esperienza.

Sempre alla moda e sul pezzo senza mai rinunciare alla sua semplicità e naturalezza. Così la Carlucci si mostra ai fan. C’è poi un altro dettaglio che non passa mai in secondo piano: il suo sorriso pazzesco che ha conquistato milioni di italiani. Manca sempre meno al ritorno in tv, voi siete pronti?

