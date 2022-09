“Come te nessuno” Elisabetta Gregoraci, una pantera a Venezia: lo spacco vertiginoso è da capogiro – FOTO

Il red carpet per Elisabetta Gregoraci si rivela un successo e ancora una volta la conduttrice conquista il pubblico rimasto senza parole per la sua bellezza.

Elisabetta Gregoraci spopola a Venezia con una serie di outfit pazzeschi che hanno lasciato tutti a bocca aperta. La conduttrice di “Battiti live” ancora una volta è riuscita a sorprendere i fan con la sua bellezza e non solo.

Per il Festival del cinema non ha badato a spese e si è concessa qualche sfizio in più riguardo ai suoi abiti. Scopriamo insieme tutti dettagli.

Elisabetta Gregoraci, il successo dopo il GF VIP

Elisabetta Gregoraci è molto amata dal pubblico italiano che dopo la sua partecipazione al “Grande fratello vip” ha conosciuto i lati più nascosti del suo carattere e ne è rimasto folgorato.

Dopo il reality, il seguito sui social è aumentato notevolmente tanto da arrivare a circa due milioni di follower che seguono e supportano la conduttrice in ogni situazione. Così, condivide molti momenti delle sue giornate e scatti mozzafiato che fanno impazzire il web.

Appena arrivata al lido di Venezia per il Festival del cinema, la Gregoraci ha pubblicato delle foto del suo primo outfit: completo nero di pizzo, un top dalla scollatura accattivante ed un sorriso strepitoso.

Il red carpet di Miss Elisabetta

Stile ed eleganza non mancano mai e così Elisabetta Gregoraci arriva e conquista il red carpet tanto ambito. Testa alta, portamento unico e allegria, la conduttrice ancora una volta sa come attirare l’attenzione del pubblico presente.

Per l’occasione ha sfoggiato un abito lungo nero con uno spacco vertiginoso che arriva fino all’inguine. Su una spalla e su un lato della vita ci sono delle rifiniture bianche. I capelli sono semi tirati ed il trucco mette in risalto il suo sguardo magnetico.

Tacchi a spillo e sensualità, così la Gregoraci scrive sotto al post che è diventato virale

È sempre un grande piacere e un grande onore. Grazie

Qualcuno non ha potuto fare a meno di commentare

occhi sereni anima brillante…… sei tu la più bella del mondo…

Poi ancora

Sei meravigliosa, come brilli tu nessuno! Amo questo look, la classe e il fascino che ti contraddistinguono sempre e il tuo sorriso

Quando arriva Miss Elisabetta il resto del mondo sparisce o cade tutto ai suoi piedi. L’ex signora Briatore lascia il segno in ogni occasione.

