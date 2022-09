Attimi emozionanti a “Oggi è un altro giorno”. A sciogliere il pubblico è la conduttrice Serena Bortone: per lei arriva una sorpresa clamorosa.

Ripartito dallo scorso 5 settembre, la nuova stagione di “Oggi è un altro giorno” è ripartita dopo il grande successo conquistato lo scorso anno.

In onda dal 2020, anche per questa edizione è Serena Bortone a condurre il format targato Rai uno: un programma unico nel suo genere fatto di ospiti e storie per raccontare il Bel Paese. Iniziato nell’anno della pandemia ha raccontato la riprese dell’Italia.

Alla sua terza edizione, il format ha raggiunto un boom di ascolti, tanto che il suo ritorno sugli schermi era molto atteso. In stop dopo la pausa estiva, con l’arrivo di settembre è ripreso: nella puntata odierna un momento carico di emozioni ha toccato i fan nel vivo.

“Oggi è un altro giorno”: riprende col botto, emozioni a mille

Momento di grande emozione per Serena Bortone: lo studio è in tilt per il momento toccante vissuto dalla conduttrice.

Arriva una sorpresa speciale per Serena Bortone durante la puntata odierna: oggi, 8 settembre, spegne 52 candeline e lo studio non poteva non farle carichi auguri.

Molti doni ricevuti in studio, ha scartato un pacchetto con dentro una t-shirt divertente. Inoltre le sono stati regalati mazzi di fiori: molti dello staff del format sono accorsi ad abbracciarla, facendole dolci auguri.

“Oggi è un altro giorno”: Serena Bortone emozionata come non mai

Nata l’8 settembre 1970, Serena Bortone ha spento oggi 52 candeline e i suoi colleghi non potevano non farle una grande sorpresa.

tutti l’italia ti inviderà questo regalo

Le parole ironiche condivise dai colleghi di Serena a seguito della consegna del pacco contenente la maglietta con una stampa glitter con una riproduzione del Duomo di Milano.

La conduttrice si è emozionata molto per gli auguri e i regali, mostrandosi davvero sorpresa di tutto questo: applausi in studio a lei dedicati, tra le più amate del Bel Paese. Dopo il momento toccante, la Bortone ha dato il via all’intervista del giorno: protagonista Rosalinda Celentano che si è raccontata a cuore aperto.

