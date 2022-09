Franceco Oppini e Francesca Viverit: chi è la nuova fiamma dell’ex gieffino

Che fine ha fatto Francesco Oppini dopo la partecipazione al “Grande fratello vip”? Spunta un’indiscrezione sul figlio di Alba Parietti

Conosciuto da tutti per essere un opinionista sportivo e figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini ha conquistato la stima e l’affetto del pubblico italiano partecipando al reality il “Grande fratello vip”.

All’interno della casa più spiata d’Italia ha tirato fuori molti lati del suo carattere ed ha stretto un rapporto speciale con Tommaso Zorzi, finito poco dopo la fine del programma. Sono passati due anni da quell’esperienza e molte cose sono cambiate, anche la sua fidanzata, almeno così sembra.

Francesco Oppini, chi è l’ex fidanzata

Non riusciva a stare senza di lei, tanto da abbandonare prima il gioco per tornare ad abbracciarla. Francesco Oppini avrebbe fatto carte false per Cristina Tomasini, ormai ex fidanzata, eppure la loro storia è finita. Come mai?

I due si sono messi insieme nel 2018, hanno vissuto molti momenti uno accanto all’altro, supportandosi e sostenendosi a vicenda. Sembravano essere nati per essere una coppia, ma a quanto pare le cose non sono andate e sono arrivati alla separazione.

Cristina Tomasini non fa parte del mondo dello spettacolo, ma dovrebbe lavorare nel settore delle auto. A quanto pare collabora con la scuderia Lotus per la Lotus Cup Italia.

Francesca Viverit, la nuova fidanzata

Oggi, Francesco Oppini sembra aver ritrovato l’amore. Si chiama Francesca Viverit, è una studentessa e vive a Bergamo. L’opinionista sportivo ha ufficializzato la relazione da qualche mese, postando una foto sui social che ha fatto il giro del web.

Ci sarebbe molta differenza di età tra i due, ma per loro non sarebbe un problema. Almeno per adesso. Su Instagram si mostrano solari, energici, pronti a dare il massimo pur di portare avanti la loro storia d’amore.

Francesca è una ragazza dolce, avventurosa, determinata e intraprendente. Ama nuotare ed ha molte passioni che porta avanti giorno dopo giorno. Il fidanzato sui social ha scritto

E poi arriva lei

I fan di Oppini non hanno potuto fare a meno di commentare

Molto semplice lei. Mi piace molto, trasmette tanta allegria

Poi ancora

VAI FRANCESCO SPACCA TUTTO, SEI IL NUMERO UNO.

E a voi piace la nuova fiamma del figlio di Alba Parietti? Tra i due funzionerà? Non ci resta che seguirli per scoprire come andranno le cose. Stay tuned.

TOTTI E BLASI ANCORA SOTTO LO STESSO TETTO. IL SERVIZIO NEL TG DI YESLIFE. GUARDA VIDEO