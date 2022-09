Francesco Renga annuncia: “Passano il tempo e le stagioni MA NOI ci crediamo sempre” – VIDEO

Francesco Renga torna sui social e lancia una dedica speciale. C’entra per caso Ambra? Ecco tutta la verità

Estate piena di emozioni e nuove soddisfazioni per Francesco Renga che ha girato in lungo ed in largo lo Stivale con il suo Estate 2022, il live che raccoglie il meglio del suo repertorio artistico ed i vent’anni di carriera da solista dopo l’esperienza con i Timoria.

E ancora non è finita per il cantante che continua il suo viaggio artistico, in questi giorni in Puglia. Questa sera una nuova data ad Oria in provincia di Brindisi. Un momento davvero magico per Francesco che ama il suo lavoro ed il suo mondo fatto di suoi ed emozioni.

Il concerto con ospite speciale: che emozione

Tra le tante serate trascorse nel corso dell’estate, Francesco Renga ne ha voluta condividere una molto particolare: la tappa di Civitavecchia. È qui che le emozioni del concerto si sono ampliate e diventate ancora più forte ed intense.

Il merito è stato di un ospite speciale: la figlia Jolanda, la primogenita nata dall’amore con Ambra Angiolini, che è salita sul palco facendo commuore pubblico e papà Francesco.

Renga ed Ambra hanno preso strade diverse ma solo poco tempo fa l’attrice ha ammesso di essere stata malissimo dopo la separazione e di aver affrontato la depressione, definendo fa fine della storia con Francesco il suo “unico fallimento”. Una dichiarazione a tutti gli effetti per un amore grande che anche se oggi è finito ha lasciato una traccia che non si cancella.

Francesco Renga e la dedica social: ecco a chi

Francesco Renga è tornato sui social, e precisamente su Instagram, con un post che ha attirato subito l’attenzione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Renga (@francescorenga)

Parole importanti quelle spese dal cantante:

“Cambiano stagioni, cambiano illusioni e noi ancora ci crediamo”

A chi sono rivolte? C’entra per casa Ambra? Per un attimo alcuni hanno sognato e pensato a lei ma basta continuare a leggere e vedere il video per capire che non è così. La dedica è al suo pubblico, a chi ha sempre creduto in lui e a tutti coloro che si sono appassionati alla sua musica nel tempo.

“Per fortuna! Grazie Cerignola… stasera veramente 🔝😎🤟🏽❤️🤪🤣💊🎤🎸🎶” ha scritto ancora Renga per ringraziare la cittadina pugliese per l’estremo calore.

