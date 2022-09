Gianluca Ginoble ha una nuova fiamma: sui social la prima FOTO insieme

Gianluca Ginoble è riuscito a realizzare un sogno che condivide con i fan: il post sui social è virale, tutti i dettagli

Gianluca Ginoble è uno dei componenti del gruppo Il Volo che con il suo talento e il suo modo di fare ha conquistato la stima e l’affetto di milioni di fan che lo seguono ovunque. Molto attivo anche sui social, vanta di quasi settecentomila follower con i quali condivide molti momenti delle sue giornate e scatti pazzeschi.

Ha appena pubblicato un post che ha lasciato tutti a bocca aperta: l’artista ha realizzato un sogno, il secondo per l’esattezza. Ecco di cosa si tratta.

Gianluca Ginoble, dall’esordio ad oggi

Classe 1995, abruzzese, Gianluca Ginoble fin da bambino si appassiona alla musica tanto che all’età di tre anni inizia a muovere i primi passi in quel mondo.

Nel 2009 partecipa al talent show per bambini “Ti lascio una canzone” ed è proprio in quella occasione che conosce i suoi compagni di viaggio, Ignazio e Piero. Dopo qualche anno il trio si unisce e forma il gruppo Il Volo che arriva a Sanremo e conquista il primo posto con Grande Amore.

Oggi, Il Volo è uno dei gruppi più seguiti e conosciuti in tutto il mondo, i concerti sono sold out ed i fan impazziscono per i tre ragazzi.

La realizzazione di un sogno

Dopo aver realizzato il sogno di cantare, Gianluca Ginoble si è concesso qualche soddisfazione. Ha condiviso su Instagram alcuni scatti con la sua nuova amica, lasciando i fan a bocca aperta.

Si tratta di un’automobile nuova di zecca, la Mercedes X6 di colore nero, che secondo quanto si legge sul web costa almeno 83.000 euro, senza contare tutti gli extra ed eventuali accessori da aggiungere al prezzo totale.

Il cantante pubblica alcuni scatti e un cuore e qualcuno non ha potuto fare a meno di commentare

QUANTA BELLEZZA E PERFEZIONE IN UNA SOLA FOTO

Poi ancora

meravigliosa la macchina, dolcissimo il proprietario

Qualcun altro ha aggiunto

gianluca ti ammiro, sei un uomo di qualità superiore e un artista speciale

Insomma, il cantante ha lasciato il segno insieme alla sua nuova fiamma. Dopo un po’ di relax in compagnia della sua amica, è il momento di tornare al lavoro. La musica lo aspetta e sono in arrivo molti progetti da realizzare. Stay tuned.

