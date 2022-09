La Vita in Diretta, il dettaglio che pietrifica Alberto Matano: “la sua fine è vicina, si vede da…”

“La vita in diretta”, Alberto Matano pietrificato dal dettaglio inquietante. La fine della regina Elisabetta II sarebbe vicina: ecco perché…

La puntata odierna de “La vita in diretta” ha subito un drastico cambio di scaletta nel corso delle ultime ore. La vicenda riguardante Elisabetta II, le cui condizioni di salute si sono drammaticamente aggravate, non poteva non meritare l’attenzione del talk di Rai 1.

Alberto Matano, insieme alle sue ospiti, non ha potuto far altro che piegarsi di fronte all’evidenza dei fatti. “Avrei voluto parlare di tutt’altro, ma le cose oggi stanno così” ha spiegato il giornalista agli opinionisti, mostrandosi visibilmente preoccupato.

La regina inglese, che ha recentemente festeggiato il traguardo dei 70 anni di regno, si trova a riposo presso la dimora di Balmoral, come prescrittole dai suoi medici di fiducia. Il figlio Carlo e il nipote William, rispettivamente primo e secondo nella linea di successione, si sono precipitati al capezzale della sovrana per trasmetterle tutta la loro vicinanza.

“La vita in diretta”, Alberto Matano e il cambio di scaletta improvviso: gli aggiornamenti sulla regina

Conduttore e giornalista di fama ormai nota, Alberto Matano ha deciso di sovvertire la scaletta dell’appuntamento di quest’oggi, giovedì 8 settembre, alla luce dei recenti avvenimenti.

L’Inghilterra intera, in queste ore, è in ansia per via del precario stato di salute della sua sovrana, le cui condizioni si sono aggravate all’improvviso. Come comunicato dallo staff medico di Elisabetta II, alla regina sarebbe stato imposto un “riposo assoluto” presso la sua dimora di Balmoral. Con il castello scozzese, come spiegato dagli ospiti del talk show, la sovrana avrebbe un legame davvero speciale.

“Ha sempre adorato questa residenza, ci trascorreva l’estate insieme a Filippo e alla sua famiglia” hanno puntualizzato gli opinionisti di Matano, che si sono detti estremamente dispiaciuti di quello che sta accadendo da qualche ora a questa parte. Dire addio alla sovrana inglese, che da ben 70 anni è il simbolo del Regno Unito, è qualcosa a cui nessuno era preparato.

“L’abbiamo amata tutti, è entrata nelle nostre case” hanno proseguito i presenti in studio, le cui osservazioni sono state pienamente condivise dal conduttore.

Un dettaglio, tuttavia, non farebbe presagire nulla di buono per quel che concerne la salute di Elisabetta II. Proprio Serena Bortone, avendolo notato, non ha mancato di sottoporlo agli occhi dei suoi colleghi in studio. Matano, di fronte all’evidenza, è rimasto letteralmente paralizzato.

Serena Bortone paralizza il conduttore, il dettaglio che nessuno aveva notato: “la sua fine è vicina”

Secondo Serena Bortone, conduttrice di “Oggi è un altro giorno”, le condizioni di salute della sovrana inglese non potrebbero in alcun modo subire un miglioramento.

Un dettaglio fisico, a detta della giornalista, sarebbe la testimonianza del fatto che Elisabetta II, dopo ben 70 anni di regno, si starebbe preparando a lasciare per sempre i suoi sudditi.

“ha le stesse mani che aveva suo padre poco prima di morire. Sono emaciate, piene di lividi. LA SUA FINE E’ VICINA”.

Un particolare che i suoi colleghi in studio hanno immediatamente attribuito all’anzianità della regina, ma che la Bortone, sicurissima di sé, ha continuato a sottolineare per tutta la durata della puntata.

