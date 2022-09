Paola Cortellesi così non l’avete mai vista: il VIDEO che nessuno si aspettava

Da Giorgia, Laura Pausini, a Ivana Spagna, Carmen Consoli fino a Fiorella Mannoia. Forse questa interpretazione della nota comica però vi è scappato, vediamola insieme.

Oggi la sua carriera è stata dirottata verso il cinema dove ha dimostrato una grandissima capacità interpretativa che al pubblico a casa è piaciuta moltissimo. Da ‘Sotto una buona stella’, ‘La befana vien di notte’, ‘Come un gatto in tangenziale’, ‘Maschi contro femmine’, ma la lista continua…

Paola Cortellesi, classe 1974 romana doc, però ha iniziato la sua carriera come cabarettista, con un enorme exploit soprattutto ad inizio anni 2000 quando è stata notata da Mediaset, partecipando a una serie di programmi di enorme successo come la “Gialappa’s Band”, “Mai dire Gol” e “Mai dire Domenica”.

Paola Cortellesi, la magica interpretazione che è passata alla storia

Proprio durante la partecipazione a “Mai dire Gol”, Paola ha sfornato alcuni dei suoi maggiori personaggi di successo che l’hanno resa grande negli anni e che ancora oggi sono dei suoi cavalli di battaglia.

Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Ivana Spagna, Carmen Consoli, Giorgia e ovviamente Britney Spears!

Quest’ultima imitazione ha creato talmente scalpore nel pubblico a casa che ancora oggi sul web ciclicamente circolando video che la ritraggono intenta a cantare sulla falsa riga della nativa della Louisiana.

Oggi vi sblocchiamo un ricordo: avete mai visto questo video?

Meglio l’originale o l’imitazione? Paola imita Britney

Era il 2008 quando una giovanissima Britney faceva uscire il singolo ‘Baby one more time’, primo in classifica per moltissime settimane anche in Italia.

Ovviamente Paola non poteva non replicare la canzone con una gag senza tempo che ha poi sfoggiato sul palco del programma Mediaset con standing ovation incredibili.

Parrucca con codini biondi, gonna corta a balze, giacchino nero, camicia legata in vita e boots al ginocchio.

Quando però parte la base la Cortellesi si lascia andare al motivetto tradotto in Italiano:

Oh giovanotto, non sapevo di lasciarti andar. Dimmi cosa devo fare. Mannaggia. La solitudine mi straccia le pa**e…

La reazione da casa è esilarante, come si fa a resisterle? A distanza però di circa 12 anni però c’è ancora chi ride osservando il breve filmato, come possiamo vedere dai commenti lasciati a margine del video.

“Doveva durare per sempre questo programma!😂”, “Io trovo che Paola Cortellesi sia Divinamente Fantastica!”, “Troppo bravi !!!!!! Gialappa’s ma dove siete?”, “Super fantastica artista poliedrica”.

TOTTI ILARY, PRESTO LA SEPARAZIONE IN TRIBUNALE. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE