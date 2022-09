Angela Nasti lo fa in diretta tv: “Meglio fuori che dentro”, i fan non sanno se ridere o piangere – VIDEO

Angela Nasti sconvolge tutti in diretta televisiva, una cosa simile rimarrà nella storia. Con molta nonchalance fa finta di nulla ma alla fine…

Un gesto che ha lasciato tutti senza parole, con molta nonchalance la bella Angela Nasti fa finta di niente ma nel video la verità è sotto gli occhi di tutti. La dolce sorellina dell’Influencer Chiara Nasti, entra a far parte del mondo dello spettacolo diversi anni fa quando debutta in televisione come tronista di Uomini e Donne. Classe 1999, Angela è una ragazza molto dolce e solare, lavora come modella e fashion blogger, con la sorella ha messo su un piccolo impero della moda con linee di abbigliamento sempre molto apprezzate.

Su certi aspetti, a differenza di Chiara, è molto riservata, infatti in questo momento non sappiamo se sia fidanzata o single, da quello che trapela dal suo profilo Instagram, seguito da milioni di follower, è felice ed ai suoi fa, i più affezionati, basta sapere questo.

Il lavoro da influencer è abbastanza redditizio e la gratifica parecchio, oggi come oggi non è facile fare una stima di quanto guadagni Angela per ogni post pubblicato ma spulciando un po’ sul web la cifra dovrebbe arrivare intorno ai 3000 euro a foto, ovviamente non vi è certezza sul guadagno ma dovrebbe essere tale.

I social sono un mondo meraviglioso, offrono sempre nuovi spunti più o meno leggeri, in un video che gira in rete Angela Nasti ha davvero lasciato senza parole molti utenti. Le immagini risalgono al suo esordio, ovvero quando era tronista, in questo video si vede Angela che si sfoga con la produzione e parla della sua esperienza nel programma, nel mentre rutta ma fa finta di niente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da VeryInutilPeople (@veryinutilpeople.it)

Ovviamente la vicenda è decisamente divertente ed i fan non hanno lesinato con altrettanto esilaranti commenti visto l’accaduto alquanto usuale ma insolito in televisione. Il rutto in diretta è venuto fuori un po’ di anni fa ma in questi giorni è ritornato alla ribalta sui social, il motivo è ignoto ma oggi come allora sono risate assicurate.

