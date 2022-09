Ilary Blasi, look più indimenticabile di sempre: le aperture della mise tolgono il respiro. Curve da infarto – VIDEO

Ilary Blasi ha lasciato i fan senza fiato mostrandosi con indosso un look sorprendente dalle aperture da urlo: curve ipnotiche e fascino a non finire.

Irresistibile. Così è apparsa Ilary Blasi su Instagram per la gioia dei fan rimasti senza fiato davanti alla sua bellezza travolgente.

41 anni, di Roma, in particolare si è superata con un look mozzafiato scoprendo le curve ipnotiche. Si è mostrata in forma smagliante, nonostante le difficoltà che sta affrontando: da luglio è al centro del ciclone mediatico per il suo addio a Totti.

Dopo 20 anni di storia e 17 di matrimonio, la coppia tra le più amate dello spettacolo si è sgretolata, gettando i fan nel dolore.

Annunciato con un comunicato stampa congiunto, il divorzio tra la conduttrice e il Pupone è al centro di costanti fughe di notizie. Nonostante tutto, Ilary si è dimostrata molto forte, facendo tutto come prima. Trascorse tra le vacanze tra mare e montagna, sta pubblicando con più costanza sui social e i fan non hanno potuto notare come sia ancora più bella in questo periodo.

Ilary Blasi, look più irresistibile di sempre: Instagram in tilt

A far sognare il popolo del web in queste ore sono le ultime stories Instagram della Blasi in cui si è ripresa con un look da infarto.

Si tratta di un tuta di jeans super attirata che ha messo in evidenza il suo fisico da urlo. A stuzzicare l’immaginazione sono soprattutto le aperture dell’outfit laterali con cui la conduttrice ha scoperto le sue curve irresistibili.

Biondissima, si è ripresa con il capo in bagno sfoggiando anche un make-up luminoso che ha esaltato i suoi tratti da bambolina.

Ilary Blasi, super in forma: affronta il difficile periodo con resilienza

Ancora più in forma, la Blasi si sta rimboccando le maniche per superare questo momento difficile. Mentre i suoi avvocati e quelli di Totti si stanno per rimettere all’opera – dopo lo stop delle ferie – per trovare un accordo, lei sta dimostrando il suo temperamento d’acciaio.

Se i suoi scatti sono ancora più incredibile del solito, per alcuni in questo periodo sarebbe troppo persino troppo dimagrita. Già in primavera aveva perso tre kg a seguito di una nuova routine di allenamento che prevedeva di dedicarsi a sessioni di workout di 40 minuti in modo da non sovraccaricarsi e asciugare il suo corpo.

Raggiunta una perfetta forma, tuttavia in questo periodo alcuni utenti nelle ultime foto la vedono troppo magra.

Se questo fosse vero forse non sarebbe dettato da dieta e sport, ma dagli accadimenti stressanti vissuti.

TOTTI ILARY, PRESTO LA SEPARAZIONE IN TRIBUNALE. IL VIDEO NEL TG DI YESLIFE