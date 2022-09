Giorgia Rossi ha lasciato senza fiato il web mostrandosi divina. Gli occhi dei fan sono catturati da quel dettaglio ipnotico del suo fisico da urlo: è sbalorditiva.

35 anni, romana, appassionata di calcio e giornalismo. Giorgia Rossi si è distinta nel mondo dell’informazione sportiva per il ruolo di conduttrice di format di successo (ha lavorato anche a Canale 5): approdata a DAZN, è uno dei volti di punta della nota piattaforma di streaming.

Con questo lavoro ha coronato il suo sogno ne cassetto di seguire le partite in presa diretta. Tifosa della Roma, appare spesso sul campo portando tutta la sua professionalità e i suoi look unici. La Rossi ha molto gusto per la moda, sfoggiando ogni volta outfit chic e al contempo in linea con le ultime tendenze.

Nata il 5 giugno 1987, accanto al successo sugli schermi, ha raggiunto molto seguito su Instagram: 506 mila follower, scatto dopo scatto conquista tutti tra il suo fisico travolgente e i suoi lineamenti angelici.

La giornalista è, infatti, molto affascinate come dimostra ogni foto pubblicata sul suo feed da sogno. L’ultima non è da meno tanto che ha conquistato subito un boom di like e complimenti.

Giorgia Rossi, curve esplosive: la mise manda i fan nel deliro

Sorriso accennato, pelle abbronzata, folta chioma bionda. Così è apparsa la 35enne nel suo ultimo post Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

In particolare a catalizzare l’attenzione dei fan è la maglia indossata: fucsia e a maniche lunghe, è talmente stretta da sembrare cucita addosso.

Attillatissima, ha messo in risalto le curve travolgenti della giornalista facendo sognare così i fan. Zoom immancabile, quello che è protagonista è il suo davanzale da urlo.

La Rossi è irresistibile: in forma smagliante

Ancora una volta la conduttrice e giornalista è tornata a stupire su Instagram, conquistandosi un boom di like.

che bomba

Questo è solo uno dei tanti commenti di apprezzamento che si leggono sotto all’ultimo post condiviso dalla Rossi su Instagram.

Anche questa volta il contenuto ha raggiunto un successo immediato, confermando quanto la sua bellezza faccia battere i cuori del grande pubblico.

