Casa Surace, impazza sul web la hit dell’estate: meglio dell’originale – VIDEO

Casa Surace spiazza tutti i visitatori del web e i social con una hit tanto buffa quanto contagiosa: boom di like e apprezzamenti.

Come una lama nel burro, Casa Surace entra dall’ingresso principale della valvola del cuore di ognuno di voi.

L’estate è sul viale del tramonto e probabilmente non tutti conoscevano la hit che i ragazzi campani avevano messo in piedi qualche mese fa e che con l’autunno alle porte, produce ancora effetti speciali.

La casa di produzione, tra le più apprezzate e simpatiche della nuova generazione ha ‘sfamato’ i desideri degli appassionati, portando nelle case di ciascuno di loro, un’ottima dose di buon umore.

L’azienda nasce nel 2015 per iniziativa di un gruppo di lavoratori, divisi tra Napoli e Sala Consilina, nel mettersi in gioco attraverso azioni buffe e consigli culinari. Basta risalire alle prelibate ricette della nonna del gruppo, la ‘portavoce’ e icona simbolo di Casa Surace.

Nel repertorio delle iniziative figurano anche il teatro, il cinema e proposte d’intrattenimento online e offline.

L’obiettivo del simpaticissimo brand che spopola da ormai diversi anni a questa parte in Italia è il divertimento sano e la satira leggera

Casa Surace, la famiglia del divertimento si allarga: boom di ascolti per l’ultima performance

Grande entusiasmo tra le quattro mura di Casa Surace. Il simpatico e allegorico gruppo di giovani, protagonisti tra flash-mob satirici e ottimi consigli sulla vita ha pubblicato di recente uno dei video più belli, passato forse fin troppo inosservato.

Per i ragazzi della casa satirica più famosa è tempo di riscrivere la storia dopo diverse campagne pubblicitarie sul web, in diretta e non pur di allargare gli orizzonti di conoscenza.

Sul web, Casa Surace vanta più di 4 milioni di utenti, affezionati sin dal primo momento alle buffe battute dei protagonisti.

Spaziando tra Facebook e YouTube è possibile ammirare il loro talento cristallino e la semplicità nel destreggiarsi e farsi apprezzare.

L’ultima performance ha dato probabilmente il là al definitivo salto di qualità nel mondo dello spettacolo che conta. Andiamo a vedere però nei dettagli di cosa si tratta

Casa Surace entra a ‘gamba tesa’ nel cuore di tutti: la hit che vale la definitiva consacrazione

Tra i tormentoni musicali dell’estate, da Annalisa con “Tropicana” passando per Elodie con “Tribale” ecco spiccare in cima alla lista dei desiderati, una nuova hit dal sapore vivace.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Casa Surace (@casasurace)

A rendere l’atmosfera di fine stagione più allegra e divertente ci hanno pensato i ragazzi di Casa Surace. Probabilmente non tutti conoscevano l’incessante baccano che hanno provocato i musicanti di origine campana.

La performance a ritmo di tormentone estivo sta spopolando in rete così come su Instagram, dove la loro visibilità ha toccato vette inesplorate sinora.

“Molto meglio questa versione che l’originale”

Questo è uno dei tanti giudizi di qualcuno che durante l’estate non aveva neppure lontanamente immaginato che i ragazzi di Casa Surace potessero scrivere un nuovo capitolo del loro archivio di satire.

Gli 8 dell'”Ave Maria” si riuniscono così tra padelle, scucchiaiate, strofinacci e quel pizzico di inventiva idonea a ‘storpiare’ e parodiare il celebre brano dei Rhove: “Shekerando“.