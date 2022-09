Gianni Sperti non riesce a separarsi da LEI! Finalmente è venuto tutto a galla… FOTO

Gianni Sperti, la foto apparsa all’interno del profilo Instagram del ballerino non mente: non riesce proprio a separarsi da lei!

Prenderà avvio il prossimo 19 settembre la nuova edizione di “Uomini e Donne”, in vista della quale il pubblico di Canale Cinque è già in fibrillazione. Volti nuovi e vecchie conoscenze non mancheranno di appassionare i telespettatori del format, che attendono di scoprire come dame e cavalieri del parterre abbiano trascorso l’estate.

A rendere ancora più avvincenti le registrazioni sarà, come di consueto, l’insostituibile duo composto da Tina Cipollari e Gianni Sperti. Quest’ultimi, che da anni sono delle vere e proprie colonne portanti all’interno del dating show, non daranno un secondo di tregua ai protagonisti del programma.

“Uomini e Donne” al via il prossimo 19 settembre: in studio i volti più amati del programma

Tra le file del parterre degli Over ritroveremo i volti più amati di “Uomini e Donne”. A cominciare da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che con i loro battibecchi non mancheranno di rendersi protagonisti dei momenti più entusiasmanti delle registrazioni.

Non saranno da meno le vicissitudini riguardanti la veterana Gemma Galgani, che con le sue frequentazioni, senza ombra di dubbio, attirerà i commenti al veleno della rivale Tina. Quanto a Gianni Sperti, l’opinionista attualmente sembrerebbe distratto da ben altro.

Gianni, infatti, pare esser tornato nello studio del dating show con l’obiettivo di ritrovare una persona a lui molto cara. Una persona di vostra conoscenza, che nel cuore dell’ex ballerino sarebbe riuscita a ritagliarsi un posto davvero speciale. Avete capito di chi stiamo parlando?

Gianni Sperti non riesce a separarsi da LEI: la FOTO apparsa sui social è commovente

Grande amante del fitness e della palestra, Gianni Sperti è in grado di rinunciare alle sue grandi passioni solamente per un’unica causa: le registrazioni di “Uomini e Donne”. In studio, oltre a ritrovare l’amato pubblico, l’ex ballerino ha modo di trascorrere del tempo con una persona davvero speciale.

Si tratta, ovviamente, della bionda collega Tina Cipollari, con la quale Sperti si è recentemente scattato un selfie proprio dietro le quinte del programma.

I due, che sembrano amarsi moltissimo, non perdono occasione di immortalare ogni loro siparietto.

Al di là dei litigi e degli scontri che non mancano di vederli protagonisti, Sperti e la Cipollari hanno saputo creare un rapporto davvero magico, in grado di superare qualunque distanza.

