Fabrizio Frizzi, retroscena senza precedenti sull’amore più importante della sua vita: “Amavo…”

Il ricordo di Fabrizio Frizzi rimane vivo nel cuore del pubblico, ma soprattutto in quello del suo più grande amore.

Sono quattro gli anni passati dal decesso di Fabrizio Frizzi. Tra i conduttori più amati sulla scena dello spettacolo, un’emorragia celebrare ha spento per sempre il classe 1958, a soli 60 anni.

Il tragico decesso ha lasciato un vuoto incolmabile: in particolare ha segnato per sempre la moglie Carlotta Mantovan e la loro figlia Stella.

Conosciutisi nel 2001 nell’ambito della 62esima edizione di Miss Italia – lui era conduttore, lei concorrente – nel 2014 hanno detto il fatidico sì, per poi diventare genitori. A spezzare l’idillio la drammatica morte del conduttore da cui la Mantovan si sta riprendendo: sembra che di recente si sia trasferita in Francia e che grazie al contatto con la natura e gli animali – ama i cavalli – abbia ritrovato uno sprazzo di serenità.

Lei non è la sola donna che ha segnato la vita di Frizzi: il conduttore anni fa è stato legato nel profondo a un personaggio molto conosciuto.

Fabrizio Frizzi: il suo grande amore

Nel cuore di Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan non è stata l’unica. Nella sua vita il conduttore ha, infatti, intrecciato una lunga relazione con un noto volto dello spettacolo.

Si tratta di Rita della Chiesa, famosa conduttrice, conosciuta da Fabrizio quando aveva 24 anni, durante il format “Tandem”, trampolino di lancio della sua carriera incredibile.

I due hanno intrecciato tra gli anni Ottanta e Duemila una love story di cui la conduttrice ha spesso parlato. In particolare una confessione toccante ha lasciato senza fiato.

Fabrizio Frizzi e il suo passato amoroso: rivelazione clamorosa

A ripercorrere la storia con Frizzi, è stata Rita della Chiesa che ha svelato come per lei abbia rappresentato – e rappresenti ancora – l’amore della sua vita.

Sposatisi nel 1992, sono stati insieme per sei anni, divorziando nel 2002: nonostante la fine, per la conduttrice, Fabrizio ha rappresentato un pilastro fondamentale nella sua vita diventando quasi una figura fraterna. Pertanto il decesso del suo ex l’ha gettata nel dolore più grande.

per la chiesa è stato l’amore più grande

Nonostante i forti sentimenti per il conduttore, Rita è in ottimi rapporti con la Mantovan che stima molto in quanto è stata capace di rendere Fabrizio felicissimo negli ultimi anni della sua esistenza.

