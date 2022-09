“Super Gno**a” Caterina Balivo manda KO i fans con una FOTO assurda: gambe di fuori e non solo, che spettacolo

Caterina Balivo mette in mostra il suo repertorio con una fotografia da urlo: la conduttrice è una bomba seducente.

Caterina Balivo è una conduttrice di livello spaziale: la napoletana, in tutti questi anni, ha conquistato le simpatie del pubblico con il suo carattere forte e con la sua bellezza stordente. Dopo aver lavorato per tantissimi anni con la Rai, è tutto pronto per il suo esordio su La 7.

Come preannunciato nei mesi scorsi, la Balivo guiderà un game show intitolato ‘Lingo’. Questo format va in onda praticamente in tutto il mondo e da noi si giocherà ovviamente con le parole della lingua italiana.

La presentatrice ha rilasciato alcune dichiarazioni sorprendenti in cui ha parlato dei game show. “Vedremo se sono brava a condurre un quiz. In quella fascia di palinsesto (‘Lingo’ andrà in onda alle ore 18.50 ci sono sempre uomini, quindi è anche una sfida“, ha annunciato. Caterina, in ogni modo, ha pubblicato un’immagine pazzesca sul suo profilo di Instagram.

Caterina Balivo, fotografia spaziale: che fisico

Caterina, poco fa, ha aggiunto al suo profilo di Instagram un post da mozzafiato: la conduttrice copre ben poco del suo fisico spaziale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Caterina Balivo (@caterinabalivo)

Le gambe, ad esempio, sono completamente scoperte: difficile non ammirare uno spettacolo simile. Occhio anche alla scollatura, veramente disarmante: la nativa di Napoli ha deciso quindi di mettere in mostra tutto il suo repertorio.

La cosa più bella dell’immagine è però il suo sorriso, davvero spettacolare e contagioso. Trovare una donna bella e sensuale come la classe 1980 è una missione ardua e complessa: i seguaci di Caterina possono soltanto ringraziare.

Caterina Balivo e la riflessione profonda: la conduttrice sceglie tre parole

Il post, in realtà, contiene non soltanto una fotografia bensì due. Nell’altra immagine, la scollatura è ancora più intrigante. Interessantissimo poi il messaggio riportato in didascalia.

La Balivo ha analizzato alcune qualità che reputa di avere, provando anche a lanciare un giochino sui social ponendo una domanda ai seguaci.

“Stima, indipendenza e sorellanza” queste sono le mie 3 parole, se anche voi doveste sceglierne solo 3 quali sarebbero?”,

si legge. Come prevedibile, tantissimi ammiratori e fans della conduttrice napoletana stanno rispondendo al quesito.

