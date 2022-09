“La dea della bellezza” Anna Safroncik e il vestito laminato sul Red Carpet: dov’è il reggiseno? SCATTI da ogni dove

Anna Safroncik illumina il Festival di Venezia con un Red Carpet di lusso. Bellezza senza fronzoli e dettagli mancanti da far perdere la testa.

Dal 31 Agosto al 10 Settembre si terrà la mostra cinematografica del Festival di Venezia. Un evento arrivato alla 79 esima edizione della manifestazione che ogni anno vede protagonisti volti ambiti e futuribili.

A far da padrone all’evento sono i tantissimi look sfoggiati dalle varie celebrità, ospiti dell’evento e con l’obiettivo di ottenere un’insperata consacrazione. Nella lunga lista di invitati figura anche la nobile attrice, Anna Safroncik.

Personalità, semplicità e trasparenza sono le armi vincenti di uno dei personaggi vip che tenteranno di esplodere definitivamente quest’anno.

La vetrina del Festival potrebbe rappresentare per lei, il passo della svolta. In attesa che per Anna si apra un portone di quelli da spalancare con estrema facilità, la showgirl si ‘allena’ a non tradire le attese.

Ora Anna sa che non può più sbagliare e considerata la performance sul Red Carpet del Lido di Venezia, location dell’evento, i presupposti non sembrano affatto ingannare nessuno

Anna Safroncik conquista il trono di “Venezia 79”: ecco chi tentava di farle concorrenza

La Mostra cinematografica di Venezia ha aperto il sipario con la pellicola, Rumore bianco di Noah Baumbach. Tanti gli ospiti vip ad assistere ad uno dei best seller dell’ultimo anno.

Nella lunga lista di invitati c’era anche l’attrice, Anna Safroncik insieme al suo amatissimo compagno. La showgirl è stata pizzicata continuamente dalle telecamere, mentre sfilava con eleganza e classe sul Red Carpet più blasonato.

La passerella è stata intervallata dal passaggio di diverse coppie, tra cui quella di Alessandro Basciano e Sophie Codegoni che tra qualche polemica si scambiavano l’anello per la promessa di matrimonio.

Standing ovation anche per Brad Pitt e Ana De Armas, ornati di abiti e accessori suggestivi, tra papillon e occhiali da sole.

L’attrice ucraina che non sta vivendo di certo un bel periodo in patria, a causa della guerra sembrava invece una spanna al di sopra degli altri

Anna Safroncik, i dettagli più incandescenti della serata: “Madre Natura” in persona

Tra gli ospiti che hanno sfilato sul ricco e lussuoso Red Carpet di Venezia ’79, c’era senz’altro anche l’attrice, Anna Safroncik.

La showgirl con un futuro promettente ha conquistato in lungo e in largo la scena, danzando e baciando il suo amato compagno. Non è mancata l’enorme affluenza dei fotografi durante il tenero gesto scambiato dalla coppia.

Naturalmente, i fan hanno scavalcato ogni singolo sentimento e hanno fatto i complimenti all’attrice per l’outfit regale, quasi illegale, relegandola a “Dea della bellezza”.

Il vestito laminato, color panna accentua la semplicità dell’attrice ucraina, fino ad arrivare all’encomio più sontuoso della serata

“innamoratissimo di te, ma… il reggiseno?”

E’ proprio questo il dettaglio mancante che non sfugge affatto alle attenzioni dei fan, ancor più fieri di lei, rispetto a ieri.

Anna ha saputo dare insomma quel tocco di sensualità che difatti la incorona figlia unica di “Madre Natura“. Chissà se proprio da questo unico e speciale evento partirà l’exploit di una delle attrici più promettenti del panorama dello spettacolo.

