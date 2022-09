Mattino 5, Federica Panicucci e le lacrime da Buckingham Palace: “Le volontà della Regina..”

Federica Panicucci in diretta con un inviato da Buckingham Palace aggiorna gli italiani sulla situazione a Londra: cosa succederà

L’8 settembre 2022 è venuta a mancare la Regina Elisabetta II che all’età di 96 anni è morta, lasciando tutti senza parole per la sua scomparsa improvvisa. La sovrana ha guidato il Regno Unito per ben 70 anni, un record.

Il figlio Carlo prenderà il suo posto e diventerà Re. Nelle ultime quarantotto ore, i media internazionali non hanno fatto altro che parlare della grande perdita e dei possibili scenari dopo la Regina Elisabetta. A “Mattino 5”, Federica Panicucci in diretta con uno degli inviati del programma che si trova a Buckingham Palace ha aggiornato i telespettatori su ciò che succederà in questi giorni.

Addio alla Regina Elisabetta II, il suo anno più difficile

Dopo la morte del marito, il principe Filippo, per la Regina Elisabetta molte cose erano cambiate. Settantatré anni di matrimonio che nessuno potrà dimenticare, poi la scomparsa del suo compagno di vita.

Dal 6 aprile 2021 per la sovrana era iniziato un declino psicologico e fisico. Cominciava ad essere fragile e affaticata nel gestire le tante responsabilità e attività a palazzo senza suo marito, ma non è mai mancata ad un evento: sempre presente in nome del senso del dovere.

Poi il Covid e le ultime apparizioni in pubblico. Per non dimenticare gli attriti in famiglia con suo nipote Henry e la moglie Meghan, l’addio alla sua migliore amica ed infine il ritiro nella dimora in Scozia dove è stata annunciata la sua morte.

Mattino 5, Federica Panicucci e le ultime notizie sulla Regina Elisabetta

A quasi ventiquattro ore dalla morte della Regina Elisabetta sono state messe in pratica tutte le direttive previste dal protocollo di morte e il futuro Re Carlo III ha già dato delle disposizioni in merito.

Nel corso della puntata di “Mattino 5”, Federica Panicucci, in diretta con uno degli inviati del programma che si trovava a Londra, ha informato i telespettatori riguardo alle ultime notizie inerenti alla Royal Family.

In un comunicato ricevuto dalla produzione si legge che

le volontà del sovrano sono quelle di un periodo di lutto nazionale che dovrà estendersi per una settimana alla settimana successiva al funerale.

Inoltre, c’è scritto

dALLE 14, ORA ITALIANA, DAI DIVERSI PALAZZI PRESENTI A LONDRA CI SARà IL ROYAL GUN SALUTE. I PALAZZI REALI VERRANNO CHIUSI E DOMANI ALLE ORE 19, ORA ITALIANA, AVVERRà IL PRIMO DISCORSO DI CARLO iii.

Per quanto riguarda l’incoranazione ufficiale del futuro Re, bisognerà attendere alcuni mesi. Per adesso, nessuno sembra avere intenzione di salutare definitivamente la Regina Elisabetta, la nonna di tutto il mondo.

ADDIO ALLA REGINA ELISABETTA. – IL VIDEO