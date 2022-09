“Jenny ma cosa fai?”, la ragazzina in un VIDEO svela il suo segreto: tutti sono senza parole

Jenny sta facendo impazzire il web, questo segreto è davvero inaspettato, ormai non si parla d’altro, è un’idea geniale.

Jenny e Natasha sono due sorelle molto famose che stanno spopolando su Tik Tok per la loro simpatia e genuina quotidianità. Hanno iniziato a girare video quasi per gioco ma in poco tempo i mini reel sono diventati dei veri tormentoni, a girare le immagini sempre spontanee e divertenti è Natasha, la sorella ventenne di Jenny.

Le ragazzine si vogliono molto bene, mostrano la loro semplice vita fatta di piccoli momenti felici come fare shopping con la madre, andare dalla nonna, impastare le pizze dalla zia. I pranzi consumati durante la giornata rendono le vicende di Jenny e Natasha alquanto divertenti dal momento che la sorella maggiore dice spesso: “A noi piace così, a voi non lo so”.

Per quanto le ragazze siano diventate virali purtroppo i leoni da tastiera sono sempre dietro l’angolo, le sorelle non rappresentano la perfezione virtuale dei social e questo a volte disturba “l’opinione pubblica”. Per fortuna i commenti cattivi non scalfiscono il carattere forte di Natasha, sempre pronta a difendere Jenny e Salvatore, il fratellino più piccolo che compare raramente nei video essendo molto timido.

Un nuovo video girato da Natasha è diventato virale, questa volta la protagonista è solo Jenny che per la prima volta fa i gelati. La ragazzina ha acquistato degli stampini di plastica, in mano ha una confezione di succo di frutta e versa il liquido nei vari contenitori, successivamente pone gli stessi nel congelatore e li gusta dopo qualche ora.

Questa è la prima volta di Jenny, così come specificato da Natasha, prima d’ora non aveva mai fatto i gelati ma ha voluto sperimentare questa tecnica per avere un prodotto sempre pronto in casa da consumare tutto l’anno e non necessariamente solo in estate.

I fan sono sbalorditi ed una miriade di commenti si fanno largo sotto al video, in molti non conoscevano questa tecnica infatti la considerano geniale. Jenny ha stupito tutti con la sua semplicità anche nel fare i gelati.

ADDIO ALLA REGINA ELISABETTA – IL VIDEO