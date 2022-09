Sono passati 25 anni dalla morte di Lady Diana, ma il dolore per il suo decesso è vivo come allora. Spunta un retroscena clamoroso dal suo passato.

Quando si parla di Royal Family, il nome di Lady Diana è inciso in maniera indissolubile nella storia della monarchia inglese.

Figura controversa, il suo decesso – avvenuto 25 anni fa – ha lasciato un dolore che ancora oggi rimane vivo.

E nel giorno in cui il mondo è in fermento per la morte della Regina Elisabetta e per l’ascesa al trono di Carlo, riemergono ricordi sul rapporto controverso con l’attuale Re.

Ieri, 8 agosto, la Regina ha esalato, infatti, l’ultimo respiro gettando il Regno Unito nel lutto nazionale e il globo nel dispiacere per questa perdita. Monarca più longeva della corona inglese, con lei la Spencer ha sempre avuto un rapporto misterioso, alternatosi tra sentimenti di amore e odio.

Come d’altronde ha avuto anche con il suo primogenito Carlo una difficile relazione: una favola trasformatasi in un qualcosa di distante dall’amore. Tuttavia agli inizi non è sempre stato così: i due hanno condiviso momenti felici, anche se Diana non era l’unica Spencer ad aver attirato le attenzioni di Carlo III.

Lady Diana e Carlo: gli inizi del loro amore, retroscena clamoroso

Lady Diana e Carlo si sono conosciuti quando lei era appena 18enne. La Regina Elisabetta pressava il primogenito per far sì che convogliasse a nozze con una compagna appartenente all’aristocrazia inglese.

Nel cuore del Royal tuttavia c’era solo Camilla, considerata dalla famiglia reale non adatta ad assumere il ruolo di moglie di un erede al trono.

Messo nel cassetto il sogno di poter stare con la sua Camilla, Carlo si è messo in caccia per poi incontrare Lady D., appartenente a una prestigiosa famiglia nobiliare. Tuttavia prima di lei, Carlo aveva messo gli occhi su un’altra Spencer.

Lady Diana: dalla favola con Carlo al drammatico epilogo

In cerca di una moglie, Carlo agli inizi ha concentrato le sue attenzioni su Sarah, la sorella maggiore di Lady D, oggi 67 anni.

All’epoca anche lei giovanissima, sulle prime i suoi capelli rossi hanno attirato l’attenzione dell’erede al trono: i due hanno intrecciato un flirt, tuttavia fuoco di paglia.

Carlo, infatti, è stato poi conquistato da Diana, rimanendo in particolare colpito per il modo in cui gli era stata vicino dopo la morte di suo zio, a cui era molto legato.

A CONQUISTARE CARLO III è STATA LA SENSIBILITà DI DIANA

Innamoratisi, il resto è storia: i due hanno detto il fatidico sì con un matrimonio sfarzoso e dato alla luce William e Harry.

Poi i silenzi, le incomprensioni, l’intolleranza della Spencer per gli obblighi di corte, la figura nell’ombra di Camilla hanno contribuito a far sgretolare le cose, spezzando la favola che ha fatto sognare il mondo intero.

