Silvia Toffanin, l’annuncio del lutto personale che resterà nella storia : “Non fermo la trasmissione…” VIDEO

Nessuno potrà mai dimenticare la confessione in diretta a “Verissimo” della conduttrice Silvia Toffanin

Silvia Toffanin è una delle conduttrici più amate dal pubblico italiano e con la sua dolcezza ha conquistato milioni di fan che la supportano e sostengono in ogni situazione. Ama il suo lavoro e la sua famiglia, il resto è secondario e lo si capisce anche dal fatto che non vuole essere al centro del gossip e odia i social.

Nonostante il successo, la presentatrice ha dovuto affrontare momenti difficili che l’hanno messa a dura prova. Ce n’è uno in particolare che nessuno potrà mai dimenticare.

La compagna di Pier Silvio Berlusconi non ha mai tenuto nascosto il suo passato, anzi più volte ha raccontato qualche dettaglio al riguardo.

Ha parlato della gelosia del padre e di qualche retroscena sulla sua adolescenza. Su Repubblica si legge

I primi amori? Direi nessuno, con mio padre geloso. Non mi faceva uscire. Ogni tanto mi permetteva di andare in discoteca, a condizione che mi accompagnasse lui. Mi aspettava chiuso in macchina nel parcheggio. Inutile dirgli di andarsene a casa per tornare a riprendermi. Non si muoveva da lì.