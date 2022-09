Morte Elisabetta II, la fine di un’epoca: cosa accadrà ai suoi diari segreti?

La regina si è spenta giovedì 8 settembre 2022: con lei si chiude una lunga epoca non solo per il Regno Unito, ma per il mondo intero.

“La regina è morta serena” all’età di 96 anni; dal tweet lanciato ieri pomeriggio (giovedì 8 settembre) dall’account ufficiale della famiglia reale, la triste notizia è rimbalzata in breve tempo su piccoli e grandi schermi del mondo.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W — The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022

A più di un anno dalla morte del marito Filippo, scomparso lo scorso 9 aprile all’età di 99 anni, l’8 settembre 2022 si è definitivamente conclusa la seconda era Elisabettiana.

L’improvvisa scomparsa della Regina, 96 anni, ha infatti toccato non solo l’animo del Regno Unito, ma la sensibilità del mondo intero. Insieme a lei, si chiude una lunga epoca: con più di 70 anni di regno alle spalle, Elisabetta II si è spenta ieri pomeriggio a Balmoral Castle, il suo castello preferito situato nelll’Aberdeenshire, in Scozia.

Morte di Elisabetta II: l’annuncio del malore improvviso

A darne il triste annuncio è la famiglia reale attraverso un tweet dal loro account ufficiale:

La regina è morta serena a Balmoral questo pomeriggio (8 settembre). questa sera il re e la regina resteranno a Balmoral, domani torneranno a Londra.

L’intera giornata di giovedì è stata caratterizzata da aggiornamenti costanti sulle condizioni di salute della regina, peggiorate all’improvviso in tarda mattinata stando alle informazioni rilasciate dai principali media internazionali.

Secondo quanto si apprende dalle fonti ufficiali, solo il principe Carlo e la principessa Anna sono riusciti ad assistere Elisabetta II prima del decesso. La regina è morta ieri a Balmoral, circondata dal pianto dei suoi cari: tra questi il principe Carlo e la moglie Camilla, i primi ad accorrere sul posto; seguiti dal principe William e altri membri della famiglia reale, quali il principe Andrea, il principe Edoardo e il principe Harry.

La cerimonia di addio e il funerale di Stato della regina Elisabetta II, secondo la fonte il Guardian, sarebbe stato programmato per lunedì 19 settembre, ma la data non è ancora stata annunciata in maniera ufficiale.

Morte regina Elisabetta II: cosa accadrà ai suoi diari segreti?

L’improvvisa scomparsa della regina ha sconvolto l’intera comunità internazionale. Si chiudono più di 70 anni di trono e tanti decenni di storia vissuti in prima persona: la regina Elisabetta II non è solo il volto che caratterizza le banconote della Bank of England, ma un’icona a tutto tondo della storia e della cultura del Paese.

Riservata e silenziosa, Elisabetta di Windsor vanta sentita stima e ammirazione a livello internazionale per l’estrema longevità del suo regno e per il suo ricco vissuto.

Nessuno era pronto al triste annuncio di giovedì e oggi, di fronte all’ineluttabile, sono tante le domande che abbracciano la scomparsa del simbolo dell’Inghilterra.

Tra le domande più vive ci sono le curiosità in merito ai suoi diari segreti: gli scritti intimi di Elisabetta II sono un tesoro di contenuti inestimabile.

I suoi testi personali rientravano nei rituali quotidiani: dall’età di 15 anni, la regina dedicata un quarto d’ora alla scrittura dei suoi pensieri.

Era un’abitudine necessaria, un po’ come “lavarsi i denti”, avrebbe confessato lei stessa al Sir Michael Palin, Generale dell’Ordine dell’Impero Britannico. Si tratta di taccuini che aprono pagine di conflitti e mutamenti socio-politici di quasi un secolo, nonché drammi e altre tacite situazioni all’interno della famiglia reale.

Contrariamente al sogno della comunità internazionale, la possibilità di consultare i quaderni della regina è nulla: i suoi scritti non saranno mai resi pubblici. Questi ultimi sono conservati in una custodia di pelle nera e protetti da due chiavi.