Pomeriggio 5, Barbara paralizzata dalla verità su Meghan: “quello che ha fatto alla Regina è allucinante”. È emerso tutto

“Pomeriggio 5”, Barbara D’Urso paralizzata dalla verità su Meghan Markle: “quello che ha fatto alla Regina è allucinante”

Si torna a parlare della querelle tra i duchi di Sussex e la famiglia reale, ma questa volta le circostanze sono ben più drammatiche rispetto alle precedenti. Ad appena un giorno dalla scomparsa dell’amatissima Elisabetta II sono infatti iniziate le speculazioni inerenti al suo funerale.

Gli ospiti di “Pomeriggio Cinque” hanno a lungo dibattuto in merito alla presenza del principe Harry e della moglie Meghan Markle. I due, ormai parecchio tempo fa, hanno infatti rinunciato ad essere parte attiva della Royal family più chiacchierata della storia.

Ma ad oggi, alla luce delle conseguenze che un evento come la morte della regina ha dimostrato di poter scatenare, quale sarà il comportamento dei duchi di Sussex? Se lo sono chiesti, con toni piuttosto accesi, gli analisti dello studio di Barbara D’Urso, che hanno portato alla luce il vero motivo della rivalità che, fino a ventiquattro ore fa, vedeva contrapposte Meghan ed Elisabetta.

La morte di Elisabetta II paralizza il mondo: gli aggiornamenti su Harry e Meghan Markle

“Se va al funerale dimostra di possedere ancora dei valori“: questa l’opinione comune emersa nello studio di “Pomeriggio Cinque”. Barbara D’Urso, nel corso della puntata di quest’oggi, venerdì 9 settembre, ha dedicato ampio spazio alla regina deceduta, lasciando che i suoi ospiti disquisissero senza interruzioni.

Tra gli analisti del programma, una dei pochi ad aver preso le parti di Meghan è stata proprio Silvana Giacobini. La giornalista, ben lontana dal considerare la moglie di Harry come la “strega” della situazione, ha espresso il suo parere senza mezzi termini.

“Siamo tutti pronti ad incolpare lei, ma Harry in tutto questo dov’era?” ha osservato l’opinionista in relazione all’allontanamento dei coniugi dalla famiglia reale. A detta della Giacobini, Meghan non sarebbe l’unica responsabile dei dissapori tra il consorte e la Corona. Pertanto, se la duchessa decidesse di presentarsi al funerale della sovrana, il suo gesto dovrebbe essere più che apprezzato.

In studio, tuttavia, i pareri relativi alla Markle non sono stati altrettanto lusinghieri. Roberto Alessi, in modo particolare, non ha mancato di accennare alla rivalità tra Meghan e la regina con toni piuttosto severi. Come spiegato dal giornalista, la moglie di Harry si sarebbe resa protagonista di comportamenti a dir poco allucinanti.

Pomeriggio 5, Barbara paralizzata dalla verità su Meghan: “quello che ha fatto alla Regina è allucinante”

“Quello che Meghan ha fatto alla regina è allucinante“: così ha esordito il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi quando si è trattato di esprimere un parere sulla presenza o meno della Markle al funerale della sovrana.

Barbara D’Urso, paralizzata dalle accuse che l’ospite ha rivolto alla duchessa di Sussex, lo ha ascoltato con attenzione.

“Ha gettato continuamente fango sulla famiglia, ha fatto passare loro momenti terribili. dovrebbe rimanere in ginocchio per tre giorni”

ha tuonato il giornalista, convinto che l’atteggiamento di Meghan sia stato da sempre irrispettoso non solo nei confronti di Elisabetta II, ma dell’intera Corona inglese.

Secondo l’ospite di “Pomeriggio Cinque”, l’unico modo attraverso cui la duchessa potrebbe riabilitare la propria figura è proprio quello di prendere parte al funerale. Un’eventualità su cui gli altri ospiti, parallelamente, si sono espressi in questi termini: “con ogni probabilità non andrà“.

ADDIO ALLA REGINA ELISABETTA – IL VIDEO