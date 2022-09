“Favolosa” Sara Croce, tra fascino e seduzione a Venezia: i fan impazziscono – FOTO

Sara Croce ancora una volta stupisce i fan presentandosi al red carpet di Venezia con un look pazzesco

Sara Croce ha partecipato alla settantanovesima edizione del Festival del cinema di Venezia e per l’occasione ha scelto un look semplice ma allo stesso tempo elegante che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Non è stata la sua prima volta, ma ogni anno è come se lo fosse. L’influencer ha pubblicato delle foto dell’evento sui social che hanno fatto immediatamente il giro del web. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sara Croce, la rivedremo in tv?

Classe 1998, Sara Croce è da tutti conosciuta come modella e influencer e molti hanno iniziato a seguirla dopo averla vista in tv come bonas di “Avanti un altro”.

Ha lavorato come modella per alcuni brand come Elisabetta Franchi, Pin Up Stars e Guess ed è stata la protagonista di molti shooting fotografici. Nel 2019 è arrivata sul piccolo schermo nel ruolo di Madre Natura per una puntata di “Ciao Darwin 8”.

Nonostante il successo e la notorietà avuti con il quiz su Canale 5, l’influencer avrebbe deciso di voltare pagina e sui social ha spiegato

VORREI PROVARE A FARE NUOVE ESPERIENZE, anche se quella è stata una delle esperienze migliori della mia vita

Il red carpet dell’ex bonas

Molto attiva sui social, Sara Croce non perde occasione di condividere con i fan molti scatti mozzafiato, tra cui le foto del Festival del cinema di Venezia.

La modella ha scelto vari outfit per l’evento. Dopo aver sfoggiato per la prima serata un look eccentrico, per il secondo appuntamento con il red carpet ha optato per un vestito più sobrio ma accattivante e seducente.

Ha indossato un abito lungo di raso verde smeraldo con le bretelle oro e una scollatura pazzesca. Attillato, ha messo in risalto le sue forme migliori e i capelli raccolti in uno chignon hanno messo in primo piano i suoi occhi strepitosi.

Poi ha scritto

MEGLIO LA SEMPLICITà

I fan sono impazziti nel vedere così tanta bellezza, tra i messaggi si legge

molto bello il vestito che contiene una splendida donna

Qualcun altro ha aggiunto

SEI FAVOLOSA

Ancora una volta la Croce ha fatto colpo ed ha attirato l’attenzione dei presenti e non solo. Non ci resta che seguirla per scoprire quale sarà il suo prossimo progetto lavorativo, stay tuned.

