Tomaso Trussardi, nessun ripensamento in vista. Ecco la donna che gli ha fatto dimenticare Michelle!

Tomaso Trussardi ripensa a Michelle Hunziker? Niente affatto! Ecco la donna che gli avrebbe fatto dimenticare l’ex moglie…

Dopo la fine della “storia lampo” tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, il pubblico si sarebbe aspettato un ritorno di fiamma tra la conduttrice e l’ex marito Tomaso Trussardi.

D’altronde, i segnali di un possibile riavvicinamento sembravano esserci tutti. Addirittura, secondo alcuni siti di gossip, la mamma di Aurora Ramazzotti era tornata a mostrarsi con la fede al dito. La stessa fede con cui, ben otto anni fa, la svizzera suggellava il suo rapporto con l’imprenditore davanti all’altare.

Tuttavia, stando agli ultimi rumors, nella vita di Trussardi non ci sarebbe più posto per Michelle. Un’altra persona, infatti, starebbe letteralmente monopolizzando le attenzioni del classe 1983.

I fan che ancora sperano in una seconda possibilità per Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker stanno letteralmente sprecando il loro tempo.

La presentatrice, nei mesi scorsi, ha già tentato di rifarsi una vita al fianco dell’affascinante chirurgo Giovanni Angiolini. Sebbene il tentativo non sia andato a buon fine, la svizzera ha sicuramente dimostrato di essere pronta per una nuova relazione.

Lo stesso si potrebbe dire dell’ex marito e padre delle sue figlie. Trussardi, solo di recente, è stato immortalato a bordo di uno yacht in compagnia di una donna, che secondo i giornali sarebbe a tutti gli effetti la sua nuova fiamma. Anche per Tomaso, dunque, è giunto il momento di ricominciare.

Il nome di Ruzwana Bashir, in queste ultime ore, è ormai divenuto di dominio pubblico. Classe 1983, l’imprenditrice nata a Skipton (Regno Unito) è la fondatrice di “Peek”, celebre società di viaggi grazie alla quale la 39enne inglese è ormai conosciuta in tutto il mondo.

I rumors più recenti, tuttavia, hanno portato alla ribalta il nome di Ruzwana proprio per via della vicinanza a tomaso Trussardi, con il quale l’imprenditrice si sarebbe concessa una gita in yacht.