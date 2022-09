“Ti vedo che fai lo zoom…” Elisabetta Canalis solo con slip e reggiseno: il resto è storia. Come si fa a non amarti – FOTO

Elisabetta Canalis ha scritto una nuova pagina di storia mostrandosi come mamma l’ha fatta. In slip e reggiseno è incontenibile: un amore sconfinato.

Come spesso le capita negli ultimi tempi, Elisabetta Canalis ha superato ancora una volta se stessa. La showgirl sarda, naturalizzata statunitense ha dato filo da torcere a tutte le vip del mondo social con una performance d’altri tempi.

Sembra essere tornata ai livelli di quando appariva in tv tra movimenti danzanti e ubriacanti sul bancone di “Striscia La Notizia“. L’ex velina non conosce affatto il senso del tempo e l’ultima serie di scatti conferma l’eccezione.

Mamma quasi a tempo pieno, la figlia Skyler Eva ha reso orgogliosa la sua genitrice alla vigilia del primo giorno di scuola.

Elisabetta, dall’alto della sua contentezza e fierezza di mamma ha accompagnato personalmente la figlia tra i banchi, con la speranza che a fine anno potesse gioire il doppio per l’impegno e i risultati didattici raggiunti.

Elisabetta Canalis compie il passo più lungo della gamba: dopo il successo in kickboxing è ancora storia

Non poteva iniziare al meglio la stagione autunnale per mamma, Elisabetta Canalis, fiera e orgogliosa della figlia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

La speranza della showgirl è che Skyler possa ricalcare le sue orme o addirittura superarla sotto certi aspetti. I presupposti sembrano esserci tutti, a patto che la piccola di casa diventi una studente modello, affinchè possa essere da esempio per i suoi figli, in futuro.

D’altronde l’impegno, la perseveranza sono di casa ed è per questo che la sicurezza che traspare sul volto dell’ex di George Clooney ha il sapore di una vera e propria garanzia per ciò che avverrà o si realizzerà un giorno per la sua ‘prediletta’.

Ancor prima di immergersi nel ruolo di madre responsabile per i figli, Elisabetta aveva scritto una nuova e significativa pagina di storia. Con impegno e dedizione ha coronato il sogno di diventare un’esperta di kickboxing a tutti gli effetti, dando un senso agli allenamenti e il sudore nel tempo libero

Elisabetta Canalis, esplode l’amore dei fan su Instagram: solo con l’intimo è uno spasso. “Come non amarti…”

Non finisce più di stupire la favolosa showgirl sarda, Elisabetta Canalis. Ogni giorno che passa, la modella e attrice di origini sarde sembra proporre sempre qualcosa di speciale per gli appassionati.

Stavolta non ce n’è stato davvero per nessuna sotto i riflettori social, dove l’ex velina dello spettacolo ha dato il meglio di se.

Elisabetta ha prestato la propria reputazione al brand “Intimissimi“. Non si tratta della prima esperienza per lei. Anche l’anno scorso, la showgirl si è fatta trovare pronta per l’esordio con la storia.

Quest’anno, la medesima storia si ripete con Elisabetta in primo piano, proprio come mamma l’ha fatta.

La star statunitense guadagna numerosissimi attestati di stima e l’amore più sconfinato che potesse ricevere dai fan di Instagram. E’ sulla piattaforma più frequentata che Elisabetta compie ancora una volta il passo più lungo della gamba.

“ti vedo che stai zoommando…”

Nell’occasione, la showgirl indossa solo indumenti intimi, tra slip e reggiseno. A dominare la scena, neanche a farlo apposta sono le sporgenze e in particolare le trasparenze dell’outfit “quasi illegale”

“impossibile non amarti”

Questo è uno dei commenti al bacio nel post sottostante che rilancia ancora una volta alla grande le ambizioni e la voglia di migliorarsi di Elisabetta.

La speranza di tutti è quella di vederla più spesso in Italia, il Paese che qualche tempo fa lasciò ma che non è mai uscito definitivamente dal suo cuore.

ADDIO ALLA REGINA ELISABETTA – IL VIDEO