Cesare Cremonini, da un dramma nasce la sua canzone più bella: “Me l’hanno spaccata addosso” – VIDEO

Il cantautore Cesare Cremonini confessa in un video come nasce il suo cavallo di battaglia la canzone 50 Special, la vicenda è alquanto melodrammatica.

Nato a Bologna nel 1980, Cesare Cremonini è figlio di Carla e Giovanna, una professoressa ed un medico, il cantante ha un fratello più piccolo di due anni di nome Vittorio. La sua passione per la musica si è manifestata molto presto, all’età di 6 anni ha iniziato a prendere lezioni di pianoforte, lo strumento che lo accompagna da molto tempo sui palcoscenici di tutta Italia e non solo.

L’amore per la musica, specie quella classica, è innato, dopo alcuni anni però cambia genere e si concentra sullo stile dei Queen che lo ha aiutato ad addentrarsi nel mondo del rock a livello internazionale. Il cantante ha esordito a 15 anni con la conosciutissima Vorrei, per poi fare il botto con il gruppo Lunapop!

Non tutti sanno che il cantante è stato fidanzato con la collega Malika Ayane per ben tre anni, la storia è naufragata tragicamente per divergenze caratteriali. Cesare è un personaggio dello spettacolo molto riservato, sui suoi profili social pubblica per la maggiore contenuti musicali e poco privati.

Alcuni rumors sugli amori di Cremonini sono stati confermati dalle riviste di gossip. Possiamo annoverare tra questi Ludovica Frasca, ex velina di Striscia la Notizia e Martina Maggiore. Il cantante è molto amato dal pubblico, le sue canzoni hanno subito una vera e propria evoluzione, il suo successo è stato un crescendo. In un video su Tik Tok, Cesare spiega come nasce uno dei suoi cavalli di battaglia, 50 Special, la vicenda è alquanto tragicomica.

Cesare era un’adolescente, frequentava le superiori e al contempo studiava per i quiz della patente i quali erano riposti saggiamente sotto un manuale che parlava di Platone. La madre, una professoressa, entra nella stanze del cantante per controllare i progressi fatti studiando il filosofo ma ha un dubbio, alza il manuale e trova i quiz per la patente di guida.

Accecata dalla rabbia afferra la chitarra e la rompe sulla schiena di Cesare convinta di avergli messo la testa a posto ma così non fu. Imperterrito il giovane Cesare si diresse al pianoforte, in mancanza della chitarra, e comincia a strimpellare e a comporre 50 Special.

