Il partito di Giorgia Meloni si scaglia contro un episodio del noto cartone animato. Il motivo è legato all’ideologia gender.

Nel dibattito politico legato alle imminenti elezioni, irrompe anche Peppa Pig. Il noto e popolarissimo cartone animato per bambini è stato messo sotto i riflettori dopo l’accusa del partito di Giorgia Meloni e dell’Associazione Pro Vita Famiglia Onlus. Dopo aver appreso che in Gran Bretagna è circolato un episodio in cui sono presenti, al posto dei soliti volti della famiglia Pig, due mamme e il loro bambino.

L’associazione avrebbe quindi poi lanciato una petizione online per intimare alla RAI di eliminare dal palinsesto la messa in onda di un “cartone gay per bambini”. L’accusa è quindi di rendere sempre più nota una politica del “politicamente corretto” e di “influenzare la mente dei piccoli” normalizzando situazioni fondate sull’ideologia gender. L’episodio inglese, infatti, prevedeva all’interno del contesto animato una famiglia formata da due mamme e un bambino. La posizione di Pro Vita Onlus è stata sottolineata dal Responsabile della Cultura di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone.

“Ma i bambini non possono essere solo bambini?”, la domanda irriverente di Fratelli d’Italia

Nella petizione si parla di ideologia gender e “uso intollerabile dei cartoni animati in salsa LGBTQIA+ per influenzare la mente dei bambini” e “normalizzare situazioni che si fondano sull’ideologia gender”. Secondo quanto riporta TGCOM24, la posizione del Responsabile Cultura di Fratelli d’Italia Federico Mollicone. L’episodio inglese che riproduceva una scena familiare con due mamme e un bambino, secondo il portavoce di Fratelli d’Italia non dovrebbe essere trasmesso.

“È inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato Peppa Pig di inserire un personaggio con due mamme. Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito, e a farne le spese sono i nostri figli“, ha riferito Mollicone come riporta TGCOM24. La linea è quindi quella di non accettare “l’indottrinamento gender”.

