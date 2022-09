“È giunto il momento” Ilary e Toffanin tornano alla ribalta: l’ultimo dribbling di Francesco

Il momento della resa dei conti è giunto per Ilary Blasi, a sostenerla l’amica Silvia Toffanin alle prese con l’ultimo dribbling di Francesco Totti.

È trascorso quasi un mese e mezzo da quanto Ilary Blasi aveva reso nota la sua futura presenza alla trasmissione dell’amica Silvia Toffanin. Ma cosa è successo nel frattempo?Pare che l’ultimo dribbling messo appunto dall’ex Capitano giallorosso – in questo ore – potrebbe rischiare di stravolgere i piani delle due amiche. “A meno che…”

Il verdetto si avvicina: parla Ilary

La conduttrice dell’ultima edizione de “l’Isola Dei Famosi” sarebbe stata invitata, in qualità di ospite ufficiale, nel salottino di “Verissimo” con l’obiettivo di svelare alcuni fondamentali retroscena riguardanti la crisi amorosa che ha portato alla fine del suo ventennale legame con l’ex calciatore Francesco Totti.

Dopo il rientro ad effetto nella Capitale della showgirl romana, che ha provveduto – a fine vacanze estive – a svelare sui social network la sua scelta di rifugiarsi da occhi indiscreti in un lussurioso hotel di Roma, la situazione tra i due ex esponenti della coppia – in vista del divorzio – sarebbe divenuta ancor più delicata.

Ilary e Toffanin si espongono: un ultimo dribbling

Sorvolando a gran voce la possibilità di tornare ad abitare nella villa di famiglia nel quartiere dell’Eur – vista soprattutto l’ingente quantità di rumors a tal proposito – Ilary ha dimostrato di aver preso ufficialmente le distanze dall’attuale routine del suo ex grande amore, che ora continua a essere impegnato con la sua nuova fiamma, Noemi Bocchi.

A giocare d’anticipo con un dribbling che potrebbe aver azzerato le possibilità di rivalsa messe appunto con l’amica di sempre, la conduttrice Toffanin, e lasciando Ilary pronunciarsi in diretta tv con un’esauriente intervista a “Verissimo”, è infine intervenuto sul più bello Francesco.

“È GIUNTO il momento”

L’ex calciatore, dopo aver scoperto dell’intervista, avrebbe lasciato intendere che – nel caso in cui si ritrovasse ad assistere a dichiarazioni minatorie – potrebbe ricorrere a mosse inattese rivolgendosi ai suoi avvocati. Opzione finora lasciata in disparte, preferendo continuare a portare avanti semplicemente le pratiche relative alla loro separazione.

Difatti la stessa coppia, nel momento della loro pubblica dichiarazione sulla disfatta del loro amore, aveva chiesto assoluta discrezione per tutelare – in primis – i loro tre figli, Chanel, Christian e la piccola Isabel.

