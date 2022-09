Mara Venier senza filtri: “A LEI devo il successo”, la confessione inedita

Mara Venier sta per tornare in studio con una nuova stagione di “Domenica In” e nell’attesa ha rilasciato un’intervista per Gente dove ha raccontato alcuni dettagli inediti sulla sua vita.

È da tutti considerata la zia degli italiani, con la sua semplicità e genuinità ha conquistato nel corso degli anni milioni di fan che la supportano e sostengono in ogni situazione. Riesce sempre a lasciare il segno e ad arrivare al cuore di chi la segue. Amica, mamma, nonna, professionista, semplicemente Mara Venier.

La conduttrice sta per tornare su Rai 1 con il programma “Domenica In” che avrà inizio l’11 settembre e prevede molte novità per la nuova stagione. Siete pronti?

Mara Venier, la zia degli italiani

Molto amata dal pubblico italiano, Mara Venier ne ha fatta di strada per arrivare al successo. Eppure, nonostante le mille difficoltà, non ha mai mollato ed ha continuato il suo percorso a testa alta.

Aldo Cazzullo, il giornalista del Corriere della Sera, nel suo libro Le italiane – il paese salvato dalle donne, la descrive come pesce-pilota, vale a dire una persona che anticipa una tendenza.

Infatti, la Rai non può fare a meno di lei così come tutti gli italiani che la reputano ormai una zia. Così il giornalista scrive al riguardo

Dopo esperimenti falliti o riusciti a metà, viene richiamata a furor di popolo e ogni volta Mara riporta il programma ai vertici.

Il segreto del successo

Sono tanti a chiedersi cosa si nasconde dietro il suo successo e la diretta interessata ha risposto proprio a tale domanda attraverso un’intervista rilasciata a Gente.

La conduttrice ha spiegato

i miei successi? li devo anche alla mia famiglia e alla fede.

Poi ha fatto riferimento al suo passato affermando

Da giovane ero timida e non avevo grande fiducia in me stessa. con gli anni poi sono cambiata.

Ed è diventata una vera e propria professionista che sa come attirare l’attenzione dei telespettatori e non perde occasione di farlo. Ad inizio estate si era vociferato che non sarebbe più tornata in tv, invece, la Venier non molla e continua la sua carriera pronta a dare il massimo. Il pubblico non vede l’ora di iniziare a seguirla in questa fantastica avventura, mettetevi comodi, il viaggio sta per cominciare.

ADDIO ALLA REGINA ELISABETTA. – IL VIDEO