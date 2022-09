Lidl, “Comodissimo”, il nuovo prodotto va a ruba: clienti in fila da stamattina

Lidl non smette mai di stupire i clienti che seguono il marchio in ogni situazione: scopriamo insieme i dettagli dell’ultima offerta

Lidl è uno dei marchi più amati dagli italiani che non perdono occasione di sfruttare offerte e promozioni imperdibili. Dopo l’iniziativa inerente ai voucher da 50 euro per fare la spesa, scopriamo insieme cosa hanno riservato gli esperti per i clienti. Sul sito e sui social spuntano alcuni dettagli al riguardo.

Lidl, la storia del marchio

Era il 1992 quando venne aperto il primo negozio Lidl in Italia, precisamente ad Arzignano in provincia di Vicenza. Dopo alcuni anni i punti vendita hanno raggiunto quota 700.

In realtà Lidl ha origine in Germania intorno agli anni Trenta. Da anni il rapporto qualità prezzo è uno dei migliori sul mercato e dà la possibilità al cliente di scegliere il prodotto giusto a seconda delle proprie esigenze.

Nei negozi Lidl, inoltre, sarà possibile trovare ogni genere di bene: dal cibo al materiale scolastico, dai prodotti per l’igiene ad accessori di vario tipo. Vi è l’imbarazzo della scelta.

L’offerta del giorno

Lidl ha anche un profilo Instagram molto attivo dove i clienti potranno seguire tutte le novità del momento. Ogni mese o ogni settimana vengono presentate offerte e promozioni che non passano mai inosservate.

L’ultimo post riguarda la promozione di un prodotto da viaggio e si legge

Parti per i tuoi #viaggi in #auto salvando il suo spazio con i nostri portaoggetti e la sua pulizia con i nostri tappetini: se li prendi sei già sulla giusta strada!

I follower hanno commentato scrivendo

Ottimo prodotto! Capiente, COMODO, ben saldo e conveniente!

Poi ancora

IO NE HO DUE E SONO COMODISSIMI

Ancora una volta Lidl ha fatto colpo e l’offerta è diventata virale tanto che molte persone sono corse nel negozio più vicino per vedere il prodotto da vicino e scoprirne tutti i particolari.

Quale sarà la prossima sorpresa per il cliente? Non ci resta che attendere le prossime novità in arrivo direttamente sul sito o sui social. La pagina è seguita da più di ottocentomila follower che ogni giorno non perdono occasione di trovare il prodotto giusto.

