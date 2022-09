Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi ce l’hanno fatta, arriva il “sì” definitivo. L’annuncio tanto sperato ai fan

La conduttrice di “Verissimo” porterà grandi soddisfazioni per la prossima stagione del suo salotto pomeridiano. Arrivano anche conferme importanti.

Sembra tutto pronto per il debutto televisivo su canale 5 della nuova stagione di “Verissimo” che partirà il 17 settembre con tantissime novità per gli appassionati di cronaca rosa.

Al timone ancora Silvia Toffanin che dal 2006 (dopo soli 3 anni di Paola Perego) non si scosta dalla poltrona di comando. Con indici di ascolto anno dopo anno sempre più alti per la gioia del compagno Silvio Berlusconi che da sempre crede fortemente nelle sue capacità soprattutto empatiche di coinvolgere i suoi ospiti.

Novità in arrivo per “Verissimo”, manca poco

La scelta di Mediaset di far partire il programma pomeridiano il sabato è stata studiata ad hoc per consentire l’arrivo in studio dei personaggi che quest’anno renderanno grande la nuova edizione del “Grande Fratello Vip” il cui lancio è il prossimo 19 settembre.

Cosa c’è di meglio quindi di interviste succose ai protagonisti di questa stagione che incollerà alla tv ancora milioni di telespettatori?

Silvia sembra aver ricevuto il “sì” definitivo che tanto attendeva, la notizia è stata comunicata pochi giorni fa anche da Alfonso Signorini che non sta più nella pelle e conta i minuti.

Silvia Toffanin parte con il botto, hanno detto “sì”

Per primo a comunicare la notiziona è stato Signorini nel settimanale di gossip Chi, spiegando che le prime novizie che entreranno dello show di Silvia sabato per un’intervista doppia saranno loro, le più attese della stagione…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orietta Berti (@bertiorietta)

Quali saranno le prime due ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo? Orietta Berti e Sonia Bruganelli, opinioniste del Grande fratello Vip: in quella puntata non mancheranno le sorprese….

Un bel colpo per la conduttrice che avrà l’onore di chiacchierare con le due nuovissime opinioniste del reality più amato. Orietta, infatti, sostituirà in questa stagione Adriana Volpe impegnata su altri fronti lavorativi. Ne ascolteremo sicuramente delle belle con Orietta in prima fila!

ADDIO ALLA REGINA ELISABETTA – IL VIDEO