Un Posto al Sole è tornato con tantissime novità: come l’entrata nel cast di Valentina Corti, che interpreta il ruolo di Fabiana. Michele ha un nuovo amore?

Il matrimonio di Michele e Silvia è finito oramai molti mesi fa. Da quando Silvia ha deciso di darsi una possibilità di essere felice con il suo Giancarlo, tutto ciò che è rimasto a tenerli uniti è la figlia che hanno cresciuto insieme, Rossella. Per il resto, hanno intrapreso due strade completamente separate.

Un Posto al Sole: Michele volta pagina

Silvia lavora ancora al Vulcano, vivendosi la sua relazione d’amore solo nei weekend da quando Giancarlo si è trasferito a Bari, mentre Michele per un periodo ha vissuto a Milano dopo aver trovato lavoro lì. Da un po’ di settimane, però, il giornalista è tornato a Napoli.

Michele è tornato con una incredibile novità, novità che lo ha raggiunto proprio in questi giorni: stiamo parlando di Fabiana. Una sua collega che, appena arrivata, ha dimostrato di essere molto interessata a Michele e di voler fare del suo meglio per riuscire a fare breccia nel suo cuore rimasto a riposo così tanto a lungo.

L’oscuro segreto di Fabiana

Anche Rossella ha avuto modo di conoscere Fabiana, e ha capito fin dal primo momento che non si trattava di una semplice amica ma di qualcosa in più.

Fabiana, nell’ultima puntata, ha invitato Michele a cena fuori e il giornalista ha accettato e l’ha portata al Vulcano, proprio nel locale della sua ex moglie Silvia. Qui i due sono stati visti da tutti, compresa da Silvia che non è stata per niente entusiasta di vedere il suo ex marito in compagnia di un’altra donna.

“Non puoi lasciare una bella ragazza da sola in una città che non conosce”

Insomma, la loro conoscenza sembra procedere a gonfie vele. C’è solo un piccolo problema: Fabiana, in verità, nasconde un segreto oscuro. Di cosa si tratta? Non ci resta che attendere per scoprire la verità sul suo conto.