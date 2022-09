“Ballando con le stelle” tagliato fuori: il lutto che segna un cambiamento inaspettato

Stop definitivo per il programma di Milly Carlucci, “Ballando con le stelle”. Un terribile lutto ha costretto al cambio di programmazione.

Il noto programma di Rai 1, “Ballando con le stelle” è stato tagliato fuori in maniera del tutto inattesa.

Gli addetti ai lavori sono stati costretti a rivedere ex novo la programmazione in Rai, a causa di un terribile lutto che ha colpito tutti.

Il contenitore del sabato sera, in onda all’Auditorium del Foro Italico di Roma ha subito un brusco stop dopo i fatti dell’ultima ora.

Quest’anno, nella scaletta della programmazione del dance show più seguito dai telespettatori sono previsti ospiti di lusso. Gabriel Garko, Giampiero Mughini, Enrico Montesano, Iva Zanicchi hanno ricevuto il classico invito in studio per ammirare i nuovi talenti scelti dagli addetti e dalla padrona, Milly Carlucci.

Proprio la conduttrice della trasmissione più frizzantina del sabato è stata costretta a dare il triste annuncio che ha spiazzato tutti

Ballando con le stelle non va in onda: la dolorosa e inevitabile decisione dopo i fatti dell’ultima ora

Non è stato certamente un giorno da ricordare per i milioni di telespettatori di Rai 1, costretti a salutare anzitempo uno dei programmi preferiti ormai da anni.

Si tratta di “Ballando con le stelle”, il noto contenitore della rete ammiraglia Rai che ogni sabato, in autunno diverte invitati in studio e telespettatori da casa.

Sembrava essere tutto pronto per l’inizio della nuova stagione, caratterizzata da nuovi volti in pista. Fino a ieri in casa Carlucci teneva banco la questione Romina Carrisi, che avrebbe voluto avere una nuova opportunità davanti alle telecamere del piccolo schermo.

Per giorni si era parlato di un quasi impossibile inserimento della figlia di Al Bano, in quanto aveva già partecipato ad altri reality show. Insomma un requisito ritenuto non idoneo dagli addetti di Ballando.

Nelle ultime ore, invece non si fa altro che discutere e approfondire dei fatti di cronaca che hanno colpito il Paese. Ecco le parole dolorose e inevitabili della conduttrice, Milly Carlucci che si è vista costretta ad annunciare qualcosa di inaspettato

Ballando con le stelle, il triste annuncio di Milly Carlucci sul programma: perchè non va più in onda

Milly Carlucci, la padrona di casa di “Ballando con le stelle” è uscita allo scoperto su Instagram, con un annuncio tanto inaspettato quanto doloroso.

Per i fan e telespettatori della trasmissione è una vera e propria doccia gelata, dato che attendevano da tempo che il loro programma preferito andasse in onda il prima possibile.

E invece la dolcissima e simpaticissima Milly ha dovuto divulgare una notizia che mai avremmo voluto sentire. Le parole della conduttrice sono state davvero spiazzanti:

“cari amici miei, questa sera non sara’ possibile assistere alla puntata di ballando con le stelle, nel programma di techete'”

Una notizia davvero spiacevole, legata al terribile lutto che ha colpito il Regno Unito e i sudditi della Regina Elisabetta, scomparsa all’età di 96 anni.

L’evento che costringerà a fermare la messa in onda di ogni programma in Gran Bretagna, fino ai giorni del funerale di Sua Maestà ha coinvolto anche l’Italia e gli addetti alle reti ammiraglie, compresa la Rai, costretta a rimandare tutto per far spazio alle commemorazioni del regno più longevo della storia inglese.

