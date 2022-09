Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi sono stati una coppia amatissima della televisione: da un po’ di anni, però, il conduttore di Rai Uno ci ha lasciati

Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi si sono conosciuti un po’ di anni fa e hanno capito fin dal primo momento di essere fatti l’uno per l’altro. Due anime che si sono riconosciute e che si sono amate, al di là di ogni pregiudizio della gente. E, alla fine, si sono anche salutati in un modo tragico.

Carlotta Mantovan e Fabrizio Frizzi, una coppia amatissima

Infatti, Carlotta e Fabrizio, hanno avuto pochi anni per stare insieme. Nel 2018, Fabrizio si è spento per sempre lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di milioni di persone che lo hanno amato e in modo particolare nei cuori della sua famiglia.

Infatti, Fabrizio aveva da un po’ di anni accanto la sua amata Carlotta che gli aveva regalato la gioia di diventare padre della piccola Stella. Da un momento all’altro, la piccola – che aveva soltanto cinque anni – si è ritrovata orfana di suo padre. Da quel momento in poi, le due donne sono state costrette a rimboccarsi le maniche e a riprendere in mano le loro vite.

Tutta la verità su Fabrizio e Carlotta

Nessuno ha dimenticato la forza e anche il coraggio che Carlotta ha saputo dare a Fabrizio durante la sua lotta contro la malattia. Purtroppo non fu abbastanza: Fabrizio ci ha lasciati dopo questa lunga battaglia.

La morte annunciata di Fabrizio fu davvero difficile da sopportare. Dopo un breve periodo di assenza dalla televisione, Carlotta tornò a lavorare per condurre il programma “Tutta salute” su Rai Tre. Improvvisamente, però, arrivò la decisione di cancellare il programma per lasciare spazio alla nuova trasmissione Elisir.

“Ho deciso di intraprendere altri progetti”

Così, da un momento all’altro, Carlotta vide Benedetta Rinaldi prendere il suo posto. Per la verità il brusco avvenimento fu spiegato proprio da Carlotta. Dopo un lutto così tragico, Carlotta ha deciso di dare completamente una svolta alla sua vita.