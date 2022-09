Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati dopo più di vent’anni di amore: nelle ultime ore, entrambi hanno deciso di rilasciare delle nuove dichiarazioni

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno annunciato la fine del loro matrimonio all’inizio di quest’estate. I due, che si sono conosciuti nei primi anni del duemila, sono stati insieme per più di vent’anni ed erano una coppia amatissima da tutti gli italiani. Nessuno si sarebbe mai aspettato di vederli intraprendere due strade completamente separate.

Ilary Blasi e Francesco Totti: le nuove dichiarazioni

In tutti questi anni, si sono dette tantissime cose sul loro conto, in modo particolare su quello dell’ex calciatore della Roma. Infatti, sono stati insinuati molti tradimenti, ma loro hanno sempre smentito e hanno continuato ad andare dritti per la loro strada.

Dopo una estate in cui entrambi hanno scelto di stare in silenzio e di godersi le vacanze, oggi è esplosa una bomba. Totti ha rilasciato una intervista al Corriere della Sera, dove ha detto di aver trovato dei messaggi sul cellulare di sua moglie e dunque di non essere stato il primo a tradire. Tra l’altro, ha sottolineato che Ilary non ha saputo stargli vicino dopo la fine della sua carriera come calciatore, che ha segnato un punto cruciale della sua vita.

Gabriele Muccino, le dichiarazioni sull’avvocato del calciatore

Ilary, a sua volta, ha ribattuto dicendo che se parlasse lei, rovinerebbe almeno cinquanta famiglie. Una accusa che fa molto pensare e che, in ogni caso, ha seminato un vero e proprio panico che ha creato una incredibile curiosità.

Gabriele Muccino, sotto un post pubblicato da Selvaggia Lucarelli, ha scritto un commento che ha spiazzato tutti: ha rivolto, infatti, delle accuse all’avvocato dell’ex calciatore.

“l’avvocato di totti io l’ho conosciuto bene. un divorzio cadenzato da illazioni pericolose sempre riprese da chi, questa nota avvocatessa romana sta schiacciando la vita di persone che si sono amate. i figli? traumatizzati a vita”.

Muccino, a quanto pare, sta vivendo un vero e proprio dejavù. È infatti convinto che questa avvocatessa sia adottando la stessa strategia anche con la famiglia Totti – Blasi.