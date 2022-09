Tragedia in volo: precipita aereo da turismo a L’Aquila

Una tragedia su un aereo da turismo precipitato per cause ancora ignote. Due morti, in corso gli accertamenti.

Tragedia in volo. E’ accaduto nella zona di Fossa, in provincia de L’Aquila. E’ successo ad un aereo da turismo precipitato, ancora per cause poco note. Il velivolo si è schiantato contro un manufatto nell’area del depuratore. Due morti e un ferito. I due tornavano da una gita in Val di Chiana. Secondo quanto riferito dalle fonti, il velivolo si sarebbe intorno alle 16:40.

L’aereo, un modello Coavio DF2000 era partito stamattina dalla zona di Fossa in provincia de L’Aquila. Al suo rientro, lo schianto che è costato la vita al pilota e al passeggero. Si tratta di due aquilani: un commerciante di 70 anni e una donna di 64 anni. Sul posto sono in corso accertamenti e valutazioni sulla dinamica dell’incidente.

Ancora in corso gli accertamenti, la causa della tragedia è da stabilire: chi erano le vittime

Tra le ipotesi della tragedia, un guasto meccanico del velivolo mentre era in fase di atterraggio. Le condizioni metereologiche infatti erano favorevoli al viaggio. Stando alle testimonianze di alcune persone, il velivolo avrebbe fatto una brusca virata a U. I motivi sono ancora da accertare. Come riporta Leggo, secondo le testimonianze l’aereo da turismo avrebbe quindi effettuato una manovra senza condizione di causa e avrebbe colpito gli alberi sottostanti. I testimoni hanno poi avvisato i soccorsi e i sanitari del 118 che si sono apprestati sul luogo dell’incidente.

I due passeggeri a bordo erano due aquilani: si tratta di Corrado Mancinelli, gioielliere conosciuto nella città di 70 anni e Maria Rita Vietri, di 64 anni. Secondo quanto si apprende e come riporta Leggo, anche il Sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi avrebbe lasciato un commento ad Adnkronos. La notizia del velivolo ultraleggero ha sconvolto il paese: “Li conoscevo ma solo di nome. Cercherò di saperne di più, so che sul posto ci sono carabinieri e vigili del fuoco: li faccio lavorare e poi chiamerò il comandante provinciale dei carabinieri per cercare di capire meglio anche la dinamica dell’incidente”.

