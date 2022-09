Milly Carlucci ha scioccato tutti con una frase che ha detto a Ballando con le Stelle: la conduttrice ha lasciato tutti senza parole sui social

Milly Carlucci, da oramai tantissimi anni, conduce Ballando con le Stelle. Il prossimo 8 ottobre 2022 Milly tornerà su Rai Uno con un nuovo cast, pronta a vincere la gara di ascolti del sabato sera. Faranno parte in maniera ufficiale tantissimi vip, cantanti e attori: bisogna solo capire chi farà parte del cast.

Milly Carlucci e la sua esperienza a Ballando con le Stelle

Accanto a Milly ci saranno: Iva Zanicchi, Dario Cassini Gabriel Garko, Enrico Montesano, Paola Barale, Marta flavi, Luisella Costamagna, Rosanna Banfi, Alex di Giorgio, Alessandro Egger. Manca soltanto un nome. Insieme a tutte queste persone, terrà compagnia ai telespettatori italiani.

C’è un concorrente che ha spaventato la conduttrice e stiamo parlando di Lorenzo Biagiarelli. Insieme a Milly, a fronteggiarlo, ci sarà la solita giuria ma qualcosa a quanto pare non andrà come previsto. Biagiarelli, infatti, è famoso per essere il compagno di Selvaggia Lucarelli. Proprio per questo c’è grande curiosità riguardo questo duo a cui assisteremo nella prossima edizione.

Milly Carlucci: la frase che ha scioccato tutti

Le parole di Biagio riguardo alla sua partecipazione sono ricche di sarcasmo: “Va bene, ora è ufficiale: sarò uno dei 13 concorrenti di Ballando con le Stelle. Ho accettato la proposta di Milly Carlucci per un semplice motivo: l’unica cosa che può obbligarmi a fare movimento per dieci settimane di fila è un contratto firmato con il sangue“. E non è finita qui.

Poi ha concluso con queste parole che hanno gelato gli utenti sui social:

“Non temo la fatica anche perché, essendo io un tridosato, se anche dovessi stramazzare sulla pista ci sarebbe comunque Montesano a far luce sulle vere cause del mio decesso“.

Insomma, il programma non è ancora cominciato e Biagio sta già facendo discutere. In ogni caso, avrà modo di rimediare e conquistare i telespettatori quando comincerà questa nuova edizione e avrà modo di farsi conoscere da tutto il pubblico italiano.

PEPPA PIG FINISCE IN CAMPAGNA ELETTORALE. QUESTA E LE ALTRE NOTIZIE DEL GIORNO NEL TG DI YESLIFE. IL VIDEO